Is het Olympisch zilver van Yara van Kerkhof nu besmet?

Twee medailles won shorttracker Yara van Kerkhof op de Olympische Spelen van Pyeongchang, afgelopen februari. Een zilveren en een bronzen plak. Veel succes, maar het jaar was ‘veel zwaarder’ dan gedacht, schreef ze gisteren. Zij moest zich in een tuchtzaak verantwoorden voor afwijkende bloedwaarden.

Wat is er bij Van Kerkhof aan de hand? Zij kreeg in juni vorig jaar te horen dat er bij twee metingen afwijkende bloedwaarden waren geconstateerd. Eentje in december 2015 en eentje vier maanden later, begin 2016. Zij moest daarna beargumenteren dat die waarden ‘natuurlijk’ te verklaren waren.

In een persbericht meldde ze vandaag dat haar verklaring net voor de Winterspelen door de internationale schaatsunie Isu was geaccepteerd. Daarmee was de zaak niet klaar: eind vorige maand kreeg Van Kerkhof (27) te horen dat de wereldantidopingorganisatie Wada in beroep gaat tegen dat vonnis van de schaatsunie. Van Kerkhof moet zich later dit jaar bij het internationaal sporttribunaal Cas verdedigen.

Afwijking

Wat is de verklaring van Van Kerkhof? Dat een afwijking in de doorbloeding van de longen, volgens haar waarschijnlijk ontstaan als gevolg van een aangeboren hartafwijking, ervoor zorgt dat haar bloed ‘uitzonderlijk’ reageert als ze op hoogte is geweest of als ze een lange vliegreis maakt. De twee keer dat ze is getest was nadat ze lang had gereisd. “Maar dat mijn bloed uitzonderlijk reageert en zal blijven reageren is in het afgelopen jaar elke keer met bloedonderzoek aangetoond.”

Wat zijn ‘afwijkende bloedwaarden’? Schommelingen in de bloedwaarden die boven of onder een gestelde grens komen. Om te bepalen óf een waarde afwijkend is, moet wel een norm worden vastgesteld. Een sporter wordt een aantal keer per jaar gecontroleerd. Hoe vaak, hangt af van wedstrijdschema’s, financiële middelen en de ‘belangrijkheid’ van een sporter. Omdat die per jaar ook niet zo vaak wordt gecontroleerd, kan het lang duren voordat duidelijk is wat een normale en wat een afwijkende waarde is. Daarom ook dat Van Kerkhof vorig jaar pas te horen kreeg dat er twee jaar eerder onverklaarbare schommelingen waren geconstateerd.

Betekent het beroep dat Van Kerkhof een onbevredigend antwoord heeft gegeven en dat er meer aan de hand is? Dat is mogelijk, maar het kan ook anders liggen. Herman Ram, directeur van de Nederlandse Dopingautoriteit weet inhoudelijk niet af van de zaak, maar het komt voor dat de Wada beroep aantekent ‘om alvast positie te hebben’. “Het komt voor dat de Wada zich ook terugtrekt uit een zaak, als er eenmaal een wetenschappelijk oordeel is geveld. De kans is aanwezig dat de Wada voor de zekerheid beroep aantekent. Van Kerkhof is nu eenmaal een grote sporter in een belangrijke sport.”