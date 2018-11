Is het einde van het iPhone-tijdperk nabij?

Is het einde van het tijdperk van de iPhone dan nu echt aanstaande? Wie kijkt naar de koers van het aandeel Apple, de maker van de populaire smartphone, zou dat zomaar kunnen concluderen. Maandagnacht verloor Apple opnieuw ruim 5 procent aan waarde, en sinds begin november is er al ruim 12 procent van de koers afgegaan. Allemaal vanwege zorgen over mogelijk afkalvende verkopen van de iPhone.

De aanleiding voor de koersval waren zorgelijke berichten van enkele bekende toeleveranciers van Apple. Zo liet schermenproducent Japan Display weten de verwachtingen voor de omzet en de winst in de komende tijd naar beneden te moeten bijstellen. En ook Lumentum, dat technologie voor gezichtsherkenning ontwikkelt, heeft zijn prognoses drastisch teruggeschroefd.

Beide bedrijven zijn voor een groot deel van hun omzet afhankelijk van Apple. En ook al werd de naam van het bedrijf in Californië niet genoemd, analisten wisten direct te melden dat de bijgestelde verwachtingen te maken hadden met de bekende smartphonemaker. En als Apple zijn orders bij toeleveranciers terugschroeft, dan betekent dat geheid dat het met de verkoop van de iPhone niet goed gaat, is de redenatie.

Apple zelf hult zich altijd in nevelen over hoe het gaat met de verkopen

Het is niet voor het eerst dat analisten pogen om via de stand van de toeleveranciers de ontwikkelingen bij Apple zelf te peilen. Het bedrijf geeft daar alle aanleiding toe, door zich altijd in nevelen te hullen over hoe het gaat met de verkopen. Vorige maand wakkerde Apple de argwaan alleen maar verder aan, toen het aankondigde geen afzonderlijke cijfers meer te zullen publiceren over de aantallen verkochte iPhones, iPads en Mac-computers. Voortaan moeten de analisten maar raden welk deel van de omzet bestaat uit telefoons, tablets, computers en andere diensten.

Draai Als het verleden iets laat zien, is het dat de analisten er op basis van hun op toeleveranciers gebaseerde voorspellingen vaak faliekant naast zaten. Bij vrijwel alle kwartaalcijfers de afgelopen jaren wist Apple de verwachtingen van analisten steeds weer ruimschoots te overtreffen – of die nu neerwaarts waren bijgesteld door problemen bij toeleveranciers of niet. Bovendien heeft Apple de afgelopen jaren al een draai ingezet om minder afhankelijk te zijn van alsmaar stijgende verkoopaantallen van de populaire iPhone. Het bedrijf biedt meer toepassingen en levert meer diensten aan zijn gebruikers. Op die manier blijft Apple verdienen aan zijn klanten, terwijl de toeleveranciers nog altijd afhankelijk zijn van pure verkoopaantallen. Daarnaast heeft Apple de prijzen flink opgeschroefd, waardoor het meer overhoudt aan zijn verkopen.

