Is het Ajacied of Ajantid?

Het betreft dus niet Ajax de Locriër, zoon van Oileus, in Troje bekend als Ajax de Kleine. Hij was de man die zich vergreep aan de zieneres Cassandra, waarna de zeegod Poseidon hem naar de zeebodem trok.

De mythologische Ajax was een held en daarom klopt het niet als de spelers godenzonen worden genoemd. Geestelijk vader van die bijnaam is David Endt, die hem muntte in zijn boek 'De Godenzonen van Ajax' (1993).

Leden en spelers van Ajax worden ook Ajacieden genoemd, en vanaf hier wordt het ingewikkeld. In 'Het Algemeen noodwendig woordenboek der zamenleving' (1836) staat dat een Ajacied een afstammeling is van Aiakos, zoon van Zeus. Afstammelingen van Ajax de Salaminiër worden Ajantiden genoemd. Ofwel: Ajacied Aiakos was een godenzoon, maar naar hem is geen voetbalclub vernoemd. En de afstammelingen van de held naar wie Ajax is vernoemd zijn Ajantiden.

Ajantiden zijn de afstammelingen van een dode Griekse held, Ajacieden zijn de aanhangers van een levende club