Is er toekomst voor het Nederlandse Fed Cupteam zonder Kiki Bertens?

Door de 4-0 nederlaag dreigt Nederland te degraderen uit de wereldgroep 2 van het landentoernooi. Om afdaling naar de Europees-Afrikaanse zone te voorkomen moet Nederland op 20 en 21 april een play-offduel spelen, met als mogelijke tegenstanders Italië, Slowakije, Japan, Kazachstan, Groot-Brittannië, Rusland of Brazilië. Morgen is de loting en wordt wellicht al duidelijk of Haarhuis in die wedstrijd wel kan beschikken over Kiki Bertens.

Lees verder na de advertentie

“Als we niet op gravel spelen acht ik de kans nul dat Kiki meedoet”, zei Haarhuis zondag. Een dag na de play-offwedstrijd speelt Bertens het prestigieuze graveltoernooi in Stuttgart. De huidige nummer acht van de wereld heeft Haarhuis laten weten dat ze zich volledig wil richten op haar eigen carrière en daarin is geen plaats voor de Fed Cup. Om die reden ontbrak ze dit weekeinde tegen Canada.

Is er toekomst voor het Fed Cupteam zonder Bertens?

Haarhuis zei begrip te hebben voor het standpunt van Bertens. Wie goed naar hem luisterde kon toch ook een vleugje kritiek horen. “Ik snap dat ze iets unieks wil neerzetten, ik denk dat je ook in de Fed Cup iets unieks kunt neerzetten.” De Brabander meende dat een toernooi meer of minder niet veel invloed zou hebben voor Bertens’ ranking aan het eind van het jaar.

“Er is tegenwoordig altijd wel een reden dat de Fed Cup niet uitkomt”, vervolgde Haarhuis, in zijn tijd als speler altijd beschikbaar voor de Davis Cup. “Ik denk dat het tennis Kiki ontzettend veel energie kost. De voorbereiding op een toernooi, het spelen van de wedstrijden, de bijkomende stress. Alles rond het tennis kost haar veel energie. Dus ook een extra weekje Fed Cup.”

Toekomst Is er toekomst voor het Fed Cupteam zonder Bertens? Die vraag is actueel nu Nederland in de laatste drie wedstrijden zonder de toptienspeelster kansloos ten onder is gegaan. Tegen Canada, toch ook geen hoogvlieger in het mondiale vrouwentennis, konden Arantxa Rus en Richèl Hogenkamp geen vuist maken. Gezien hun klasseringen op de wereldranglijst (128 en 150) overigens niet eens zo vreemd. Aan de vooravond van de wedstrijd uit de wereldgroep 2 noemde Haarhuis Canada de best denkbaar mogelijke loting. Hij erkende dat de Nederlandse ploeg de laatste jaren boven haar stand had geleefd, met slechts één – vaak niet inzetbare – speelster in de tophonderd. “Als je puur naar de wereldranglijst kijkt, hebben we niets in de wereldgroep te zoeken.” Het door Haarhuis geselecteerde kwartet kan met alle respect niet worden gezien als een garantie voor toekomstig succes. Na het pijnlijke verlies van zaterdag in drie sets tegen Francoise Abanda had Rus zondag niets in te brengen tegen Bianca Andreescu (6-4, 6-2). Daarmee keek Nederland tegen een onoverbrugbare 3-0 achterstand aan, want op zaterdag had ook Hogenkamp geen kans tegen Andreescu. Bibiane Schoofs en Demi Schuurs verloren zondag ook overbodige dubbelspel. Waar Nederland in april het risico loopt af te dalen naar de kelder van de Fed Cup, daar kan Canada voor de tweede keer deze eeuw promoveren naar wereldgroep 1. Aan de hand van het 18-jarige talent Andreescu, die dit jaar slechts twee van haar twintig partijen verloor. Met Andreescu en Abanda, ook pas 22, beschikt de debuterende Canadese Fed Cupcaptain Heidi El Tabakh over een formatie met perspectief. Dat geldt bepaald niet voor Nederland. Het door Haarhuis geselecteerde kwartet Rus (28), Hogenkamp (26), Schoofs (30) en dubbelspecialiste Schuurs (25) kan met alle respect niet worden gezien als een garantie voor toekomstig succes. Toch heeft Haarhuis vooralsnog niet veel andere keuzes, want het ontbreekt in Nederland al jaren aan aanwas van jonge talenten.

Lees ook: