Is er meer aan de hand bij Apple?

Tegenvallende verkopen van de iPhone in China dwongen Apple gisteren tot een voor dat bedrijf unieke mededeling. Na jarenlang de verwachting van analisten (vaak ruimschoots) te hebben overtroffen, kondigde Apple nu aan dat de omzet fors lager zal zijn dan eerder aangekondigd. Apple wijst de inzakkende economische groei in China aan als belangrijkste oorzaak.

Of is er meer aan de hand? De handel in aandelen Apple werd woensdagavond laat kortstondig stilgelegd, in afwachting van een bericht van het bedrijf. Dat kwam er in de vorm van een brief van topman Tim Cook aan de aandeelhouders, waarin de omzet in het vierde kwartaal wordt geraamd op 84 miljard dollar. Analisten die het bedrijf volgen rekenden op een omzet van 91,5 miljard dollar, en ook het bedrijf zelf zei eerder uit te gaan van een bedrag tussen de 89 en 93 miljard.

Uitverkoop

Hoewel beleggers het aandeel Apple vervolgens flink in de uitverkoop deden, kwam het bericht niet helemaal onverwacht. De afgelopen maanden waren er al signalen dat de verkoop van met name de iPhone, nog altijd de kurk waarop Apple drijft, tegen zou vallen. Toeleveranciers voor het bedrijf uitten eerder al winstwaarschuwingen. En ook het besluit van Apple zelf, in november, om voor-taan geen inzicht meer te geven in het aantal verkochte iPhones deed analisten vrezen dat de verkoop over het hoogtepunt heen is.

In de brief aan beleggers wijt topman Cook de tegenvaller vrijwel geheel aan teruglopende verkopen in China. “Hoewel we rekenden op moeilijkheden in belangrijke opkomende markten, hebben we de omvang van de groeivertraging onderschat, vooral in China.” Verreweg het grootste deel van de lagere omzet is te wijten aan dat land, aldus Cook. Om dat te illustreren liet de Apple-baas meteen weten dat de omzet in veel westerse landen, waaronder de Verenigde Staten, Duitsland en ook Nederland, juist op recordhoogte is uitgekomen.