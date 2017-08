Is er in de stad wel ruimte voor de deelfiets?

“We werken er hard aan om meer plek voor de fietser te realiseren en die willen we niet door de vele commerciële deelfietsen laten innemen”, aldus wethouder Pieter Litjens van verkeer en vervoer. “Het doel van de deelfietsconcepten moet zijn dat het aantal fietsen in de stad vermindert. Tot nu toe lijken het er alleen maar meer te worden.”

Fiets­ver­huur­ders spreken van oneerlijke concurrentie

Sinds vorige maand staan er duizenden fietsen in de hoofdstad van verschillende aanbieders, waaronder FlickBike, oBike en Urbee. De fietsen staan niet bij vaste uitgiftepunten, maar kunnen overal worden opgehaald en neergezet. Tot ongenoegen van veel fietsverhuurders, die spreken van oneerlijke concurrentie. Waar fietsverhuurder in het centrum van de stad maar twee fietsen voor hun zaak mogen zetten, mogen deelfietsverhuurders de hele stad gebruiken als commerciële ruimte, zo luidt hun kritiek. Dat zorgt voor een oneerlijk speelveld.

Toch zag de gemeente aanvankelijk potentie in de deelfietsen. Als Amsterdammers niet langer allemaal een eigen fiets (of twee) bezitten, zouden die het totaal aantal fietsen in de stad uiteindelijk terug kunnen dringen. “Er is nog geen beleid, maar je wilt het ook niet meteen verbieden”, aldus een woordvoerder. “We wilden eerst kijken wat er mogelijk is en wat binnen de wet past. Nu blijkt dat de deelfietsen een grote druk op de openbare ruimte veroorzaken, gaat de gemeente ze de komende tijd verwijderen. Tegelijkertijd gaan we met de aanbieders in gesprek om te kijken naar nieuwe mogelijkheden.”

FlickBike - met duizend fietsen een grote aanbieder - noemt het verwijderen van de fietsen op korte termijn een nadelige beslissing, maar is blij dat de gemeente eindelijk beleid gaat ontwikkelen. “We zijn al sinds februari in gesprek”, verzucht oprichter Vikenti Kumanikin. “We balen dat er niet direct een plan was. Dat is lastig werken. Een half jaar later is er nog steeds geen beleid, maar gaat de gemeente op de handrem. Als er geen regels zijn, ontstaat er overlast.”

Geen overlast in andere steden Ook in andere steden rukt de deelfiets op, maar die zorgt nog niet voor overlast zoals in Amsterdam. In Rotterdam zijn er tot dusver 69 deelfietsen van oBike (de enige aanbieder in de stad) naar het depot gebracht, zegt een woordvoerder desgevraagd. “Op duizend fietsen per maand is dat niet excessief. We willen dat er meer gefietst wordt in de stad en kijken wat er op ons afkomt. Voorlopig is er geen reden om fietsen weg te halen.” Utrecht heeft drie soorten deelfietsen: de ov-fiets, de elektrische GoBike en de Campusbike op Utrecht Science Park. Die maken gebruik van uitgiftepunten en hebben een vergunning, waardoor de stad geen last heeft van rondslingerende tweewielers. In Den Haag hebben zich ook verschillende aanbieders gemeld. “We staan er zeker voor open, maar willen eerst kijken hoe we er mee om willen gaan”, zegt een woordvoerder. “Zeker gezien de problemen in Amsterdam.” Ondanks de plannen van de gemeente is Kumanikin overigens niet bang dat zijn FlickBikes straks massaal in het depot belanden. Het is de vraag of de gemeente ze daadwerkelijk gaat weghalen, zegt hij. “De stadsdelen moeten handhaven, maar sommigen zullen dat laten lopen. Wij geloven heilig in ons concept. Voorlopig gaan we de fietsen dus niet verplaatsen.”

