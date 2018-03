Is er een alternatief voor Facebook?

Stel: in een stad zijn meerdere pleinen waar het gezellig zou kunnen zijn. Iedereen gaat naar het eerste het beste plein, omdat daar al mensen zitten. Daar zijn terrasjes en kan je mensen ontmoeten. Maar is dat plein op een gegeven moment niet meer interessant of zelfs onveilig, gaat men ergens anders naartoe. De rest zal dan snel volgen. Dat beeld heeft Aiko Pras, onderzoeker aan de Universiteit van Twente, voor ogen mocht Facebook ooit aan zijn einde komen.

Hoewel dat beeld nog ver weg is, overwegen heel wat mensen om Facebook te verlaten. In minder dan twee uur verscheen de hashtag #DeleteFacebook woensdag meer dan 10.000 keer op Twitter. Zelfs de oprichter van Whatsapp, Brain Acton vindt het hoog tijd om Facebook te verwijderen. Het sociale netwerk ligt onder vuur omdat het bedrijf Cambridge Analytica persoonlijke gegevens van tientallen miljoenen gebruikers voor politieke doeleinden zou hebben gebruikt, zoals de verkiezingscampagne van president Donald Trump. Gisteravond meldde persbureau Reuters op basis van ooggetuigen, dat onderzoekers van de Britse privacywaakhond ICO de kantoren van Cambridge in Londen waren binnengegaan voor onderzoek.

Weinig controle Facebook is lastig te controleren, de consument kan niet herleiden wat er allemaal met zijn gegevens gebeurt. Een alternatief voor het wereldwijde netwerk zal het op een andere manier moeten aanpakken. Kleinschaliger bijvoorbeeld. De wereld van sociale media is al aan het versplinteren. De één zit op Snapchat, de ander op Pinterest, de volgende op Instagram. Op zulke netwerken valt iets meer controle uit te oefenen, maar die zijn dus wel een stuk kleiner. Is het nationaliseren van een medium als Facebook de oplossing? Er wordt gewerkt aan alternatieven. Het sociaal netwerk 'Diaspora' bijvoorbeeld heeft zelf geen eigenaar of beheerder, de gebruiker houdt zelf grip op welke persoonlijke informatie hij deelt en met wie. Daardoor biedt het haar naar schatting 1 miljoen gebruikers bescherming tegen verkoop en overdracht van persoonlijke gegevens. Het voordeel van Facebook, dat door de reclame-industrie in leven wordt gehouden, is de achilleshiel van ondernemingen zoals Diaspora. Zij zijn afhankelijk van donaties. Een ander verdienmodel dan giganten als Google en Facebook. Maar de vraag is of nieuwkomers kunnen opboksen tegen hun miljardenbusiness. Het grote voorbeeld voor Diaspora is de succesvolle online encyclopedie Wikipedia, die op hetzelfde principe steunt.