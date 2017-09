Is een spookhuis de oplossing voor de vastgoednachtmerrie aan de A2?

'De grootste ballenbak van Utrecht', 'de enige bellenblaasmachine met stoom in Nederland'. De superlatieven zijn niet van de lucht als spookhuisontwerper Dion Varossieau over zijn bedenksel vertelt. In ongeveer een uur moeten acteurs en effecten in een betoverd circus het hooggeeerd publiek de stuipen op het lijf jagen. De komenden drie maanden kunnen elke avond zo'n 900 bezoekers langs de vrouw met de snor en verscheidene afgehakte ledematen worden geleid.

Om uit de kosten te raken zijn er 20.000 bezoekers nodig, zegt uitbater Wilbert Vernooij. Hij is door vastgoedeigenaar Propertize benaderd om iets origineels te doen met de enorme lege ruimtes die er in The Wall te vinden zijn. Van de 61.000 vierkante meters die het winkelcentrum te bieden heeft, zijn er op dit moment maar 29.000 verhuurd. En dat is al meer dan ooit.

Vernooij is een oude bekende in The Wall. Zijn bedrijf VCompany had er al vaker luchtkussens en afgelopen zomer bouwde hij een opblaasbare stormbaan op het parkeerdek. De langste van de Wereld - ook Vernooij houdt van superlatieven.

Nu wordt dat parkeerdek vooral gebruikt om van de ene winkel in The Wall naar de andere te rijden

Nu wordt dat parkeerdek vooral gebruikt om van de ene winkel in The Wall naar de andere te rijden. Ruimte zat. Barbara Ploeger, marketing manager bij Propertize, zucht als ze dat hoort. "Dat klopt. Anders moeten ze dat hele stuk onoverdekt lopen." Met projecten als het spookhuis hoopt ze de synergie tussen ondernemers te bevorderen.

Hindernisbaan Maar er moet meer gebeuren om The Wall tot één geheel te smeden, weet Ploeger. Een deel van het probleem ligt volgens haar in de manier waarop het 800 meter lange gebouw is ingericht - bepaald niet volgens het oorspronkelijke plan. Het lijkt een beetje op een hindernisbaan om van de ene winkel naar de andere te komen. Toch opende The Wall in 2009 onaf zijn deuren. Het winkelcentrum in de rode geluidswal was indertijd een van de paradepaardjes van vastgoedondernemer Roger Lips. De financiële crisis van 2008 leidde uiteindelijk tot zijn faillissement. Hij sleepte investeerder SNS Property Finance mee in zijn val. Moederbedrijf SNS Reaal werd gered door de staat en opgesplitst. Sinds vastgoedtak Propertize vorig jaar werd verkocht aan een Amerikaans consortium, kunnen Ploeger en haar collega's weer meer doen dan op de bijna lege winkels passen. In 2015 trok The Wall bijna een miljoen bezoekers, een stijging van 10 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Niet alleen de economische crisis vormde een obstakel voor het winkelcentrum, ook de ontwikkeling van de naastgelegen Vinexwijk Leidsche Rijn was dat. Alles wat elders in de wijk al gepland was aan winkels, mocht niet in The Wall. Een bioscoop en een megasupermarkt die zich meldden kregen geen vergunning. Van de 61.000 m² die The Wall te bieden heeft is op dit moment 29.000 m² verhuurd Inmiddels is die megabioscoop van Leidsche Rijn inderdaad verrezen. Ernaast staat een groot tijdelijk gebouw waar rekwisieten uit de Star Wars-films te zien zijn. Eerder konden fans van Harry Potter hier op vergelijkbare wijze hun hart ophalen. Had Ploeger die grote tentoonstellingen niet liever in The Wall verwelkomd? "Natuurlijk wel. Maar we hadden de contacten niet. Nu wel."