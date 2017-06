Is dit nu de verloren generatie?

In 2007, toen huizen nog als warme broodjes over de toonbank gingen en werkgevers zaten te schreeuwen om personeel, kon een huishouden gerund door een twintiger rekenen op een jaarinkomen van 25,400 euro. In 2014 moest zo'n zelfde huishouden jaarlijks met 2500 euro minder toe. Het huishouden van een dertiger ging er in diezelfde periode 1200 euro op achteruit.

Verloren vaardigheden Het beeld past precies bij waar menig denktank de afgelopen jaren voor waarschuwde: wie jongeren op de arbeidsmarkt aan hun lot overlaat, kweekt een verloren generatie. Zijn ze te lang werkloos, dan verliezen ze hun vaardigheden. Trekt de economie weer aan, dan vinden ze wellicht weer werk, maar geen enkele baas betaalt ze nog de volle mep. En die achterstand op hun beginsalaris halen ze hun loopbaan lang niet meer in. Blij dat ze aan de bak kunnen, beginnen ze geen goed gesprek over hun salaris Daar komt bij dat jongeren, of ze nu een tijdje werkloos zijn geweest of niet, sinds de crisis zijn veroordeeld tot een los contractje links en dan een los contractje rechts. Ze bouwen aan het begin van loopbaan niets op; blij als ze zijn dat ze aan de bak kunnen, beginnen ze de eerste dag van hun flexbaan niet met een goed gesprek over het salaris. Ook dat zet ze op achterstand.

Meer profijt dan schade Wat in de CBS-cijfers ook meespeelt is dat menig twintiger, in het heetst van de crisis, ervoor koos om nog wat langer in de collegebanken te zitten. Dat drukt het gemiddelde inkomen van twintigers nu, maar de kans is groot dat ze daar op termijn juist meer profijt dan schade van hebben. Wat pleit tegen de doemscenario's is dat het UWV grote tekorten aan personeel voorziet Dus hoewel de CBS-cijfers erop lijken te duiden dat de onheilsprofeten gelijk hebben, blijft het ongewis hoe de lange termijn er voor twintigers precies uitziet. Wellicht komen de doemscenario's uit, wellicht ook niet. Want vorige week waren er ook andere cijfers: het UWV meldde een schreeuwend tekort aan bouwvakkers, wijkverpleegkundigen en ICT'ers. Zelfs winkels, die concurrenten massaal de deuren zagen sluiten de afgelopen jaren, zoeken weer verkopers.

Vers-geschoolde jonkies Twintigers zijn alleen een verloren generatie als er geen nieuwe hoop gloort. Wat de denktanks somber stemde over hun lot was dat er onder hen alweer een nieuwe generatie klaarstaat, trappelend van verlangen om aan een werkend leven te beginnen. Werkgevers zouden voor die vers-geschoolde jonkies kiezen en zo de huidige twintigers tot tweede keus veroordelen. De UWV-cijfers doen vermoeden dat werkgevers zo kieskeurig niet kunnen zijn. Willen ze voldoende juffen en meesters of ouderenverzorgers binnenhalen, hebben ze de huidige twintigers hard nodig. En dat zou goed nieuws zijn voor hun loonontwikkeling.

