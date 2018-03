Is deze truc magisch of mathematisch?

Dag Jan,

lingen langs de schitterende Ice Age Trail in Wisconsin spelen mijn vrouw en ik vaak het zelfverzonnen spel kwartetexplosie. Het is een combinatie van memory, kwartet en roulette en speelt zich af in het brein van de twee spelers.

Om het uit te leggen werk ik voor het gemak met twee sets van vier kaarten die we geel en groen noemen. Geel heeft als kaarten de zon, een boterbloem, een citroen en een banaan. De groene set bevat gras, een appel, een komkommer en een kikker.

Ik vertel je dit allemaal, omdat ik iets wil weten over een goocheltruc met speelkaarten

De spelers trekken in gedachten allebei 'willekeurig' vier kaarten zonder elkaar te vertellen welke. Dan kán het natuurlijk gebeuren dat je in één keer kwartet trekt, maar dat is nogal saai. Er is ook een kans dat dezelfde kaart door allebei de spelers wordt gekozen. Bijvoorbeeld: speler 1 trekt de zon, boterbloem, citroen en het gras, terwijl speler 2 de zon, appel, komkommer en banaan kiest. Nu wordt er gekwartet. Speler 1 begint en vraagt om de banaan, om zo een gele kwartet te scoren. De banaan wordt netjes gegeven door speler 2 (die was immers in diens bezit), waarop speler 1 'kwartet' zegt. Speler 2 moet nu reageren door het roepen van 'kwartetexplosie!', wat betekent dat de kwartet ongeldig is en in rook opgaat. Immers, speler 2 had óók de zon in handen!

Ik vertel je dit allemaal, omdat ik iets wil weten over een goocheltruc met speelkaarten. En omdat ik de truc niet kan voordoen maar alleen kan beschrijven speelt de truc zich straks af in je brein terwijl je leest, net als bij kwartetexplosie.

De truc gaat als volgt: een goochelaar laat iemand een kaart kiezen uit een set van 21 geschudde kaarten, zonder die keus te vertellen. De goochelaar legt de 21 kaarten vervolgens open op tafel in 3 stapels van 7. De persoon wijst de goochelaar aan in welke stapel de gekozen kaart zich bevindt, waarop de goochelaar de stapels oppakt. Dit procedé van opleggen en oppakken wordt drie maal herhaald, waarna de goochelaar weet welke kaart gekozen werd. Ik voel dat er wiskunde achter deze truc zit. Snap jij 'm?

