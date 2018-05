Is de Zweedse gehaktbal Turks?

Het Zweedse volk verkeerde even in een collectieve identiteitscrisis. 's Lands trots, de gehaktbal, Ikea's grootste exportproduct, blijkt helemaal niet Zweeds. Althans, dat was wat het landelijke twitter-account @swedense een week geleden berichtte. "Swedish meatballs are actually based on a recipe King Charles XII brought home from Turkey in the early 18th century. Let's stick to the facts."

Echt nieuw was het nieuwtje niet. De Turkse oorsprong van de bal stond al jaren op de officiele Zweden-site vermeld, maar om een of andere reden besloot een sociale mediastrateeg nu het 'feitje' op te rakelen. Vermoedelijk tot zijn spijt.

De wereldpers ging er met de gehaktbal-tweet vandoor. Gepresenteerd als een bekentenis van Zweden, nog net geen mea culpa, verscheen het non-nieuws in The New York Times, The Guardian en op de BBC. Turkse media reageerden uitgelaten, niet zonder leedvermaak. En verontwaardigd: waar haalt Ikea het lef vandaan elke dag 2 miljoen gehaktballen te slijten als Zweeds?