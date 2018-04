Is de koning over vijftig of toch over de vijftig?

Daar ging het dan wel over vrouwen over veertig, maar het principe is hetzelfde. Daar was destijds veel taalkritiek op. Is dat wel goed, vrouwen over veertig? Is dat geen Engels?

Het zit ook niet echt in mijn taalgevoel. Ik zou eerder zeggen vrouwen over de veertig, als het per se met het voorzetsel 'over' en zonder 'jaar' zou moeten. Er zijn natuurlijk tal van andere mogelijkheden om dit te zeggen (vrouwen boven de veertig, vrouwen ouder dan veertig), maar vrouwen over veertig is wel lekker kort. Waarom zeggen wij dat in het Nederlands ook niet zo?