Is de handelsoorlog begonnen? Amerika legt EU heffingen op

De Amerikaanse importheffingen betekenen dat de Europese Unie vanaf morgen invoertarieven moet gaan betalen op staal en aluminium dat het naar de Verenigde Staten verscheept. Jean-Claude-Juncker, voorzitter van de Europese Commissie, noemde de heffingen "ongerechtvaardigd en onaanvaardbaar".

De EU zag het nieuws al aankomen en komt met tegenmaatregelen voor zo'n 2,8 miljard euro. Zo zullen onder meer Harley Davidson-motoren, whiskey en Levi's spijkerbroeken met Europese importheffingen te maken krijgen. Die gaan op 17 juni in. Ook zal de Unie protest indienen bij de Wereldhandelsorganistie (WTO).

Tot op het laatste moment poogde de EU een ontheffing te krijgen van de VS. Vanochtend nog vonden gesprekken plaats in Parijs: de Amerikaanse handelsgezant Robert Lighthizer ontmoette EU-handelscommissaris Cecilia Malmström en minister Ross sprak met Bruno Le Maire. De Franse minister van economie noemde deze dagen cruciaal voor de toekomstige handelsrelaties van de VS en de EU.

Morgen verloopt de tijdelijke ontheffing voor de EU. In de Franse krant Le Figaro zei minister Ross dat de Amerikanen nog altijd openstaan voor gesprekken. Bronnen van de Wall Street Journal noemden het echter onwaarschijnlijk dat er vandaag een oplossing zou komen. Ross legt de schuld van de dreigende handelsoorlog bij de EU. Als Brussel tegenmaatregelen neemt weet het immers op voorhand hoe Trump daar weer op zal reageren.

De heffingen hingen al enkele maanden in de lucht. Europa kreeg eerst uitstel tot 1 mei en vervolgens nog een maand langer. President Trump rekende erop dat de EU concessies zou doen, zoals bijvoorbeeld Zuid-Korea eerder al toegaf in dit staalconflict en genoegen nam met een staalquotum van 70 procent.

Illegaal

Volgens de regering-Trump is de staatsveiligheid in het geding zonder gezonde staalindustrie en moet Amerika zich beschermen tegen de wereldwijde overproductie, vooral vanuit China. Europa vindt dat veiligheidsargument ongepast tussen Navo-bondgenoten.

Pappy van Winkle, één van de meest legendarische bourbons. Bij de release van een nieuwe fles staan er elk jaar lange rijen bij Amerikaanse slijters. Mogelijk wordt het binnenkort nog moeilijker om er in Europa aan te geraken. © rv

De regering-Trump gebruikt een uitzondering op de regels van de WTO die geldt als de veiligheid van landen in het geding is. In het verleden is die vooral gebruikt bij grote conflicten, zoals de Falkland-oorlog, de oorlog in het voormalige Joegoslavië of het conflict in het Midden-Oosten.

Vorige week voerde Trump de druk nog verder op door een onderzoek te beginnen naar mogelijke invoertarieven op buitenlandse auto’s. Volgens het Duitse tijdschrift Wirtschaftswoche wil Trump Duitse auto’s van de Amerikaanse markt afduwen. Tegen de Franse president Macron zou hij hebben gezegd zijn handelsbeleid voort te zetten tot er geen Mercedes meer door New York rijdt.