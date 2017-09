Is de berijder bereid?

Dit soort fouten, die ontstaan door verwarring van gelijkluidende (homofone) woorden, in dit geval: bereider en berijder, maakt iedereen weleens: je schrijft op wat je (met het oor des geestes) hoort.

Het signaleren van zulke vergissingen is wél belangrijk, want zomaar wat spellen leidt tot chaos. Als we allemaal de afgesproken spelling hanteren, is de kans groot dat de onderlinge communicatie juist wat eenduidiger en helderder is. Maar soms ook saaier. Want de verwisseling van ei en ij in berijder is wél grappig. Geen wonder dat NRC-journaliste Friederike de Raat een boekje over taalfouten in háár krant ooit uitbracht onder de komische titel 'Hoe bereidt je een paard?'

Historisch zijn bereiden en berijden volgens sommige etymologen trouwens verwant: bereiden, dat nu klaar- of gereedmaken betekent, zou van oorsprong geduid moet worden als 'gereedmaken om te gaan rijden, d.w.z. ten oorlog te trekken'. Als woorden hetzelfde klinken en ook nog eens etymologisch verwant zijn, waarom zouden we ze dan verschillend spellen? Heel simpel, voor ons gemak. Juist dankzij het bestaan van de lettercombinaties ei en ij (en au en ou) voor (bijna) gelijkluidende klanken, kunnen we in elk geval in schrijftaal alle mogelijke verwarring over de betekenis van een woord nog enigszins beperken.

