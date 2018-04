Is dat iets waar Amerikanen goed in zijn, feestelijk rouwen?

Niet dat iemand hoorde waar het over ging, daar op de eerste rij van die kerk van Houston, maar het buitengewone was dat beiden lachten; de lach van Obama is bekend, maar de lach van Melania, die was zoeter dan ooit was gezien naast haar man.

Bekijk hieronder het verslag van CNN over de lach van Melania Trump en Barack Obama.

Donald was er niet, op die begrafenis van een voormalige first lady uit de grote familieclan van de Bushen, echte Amerikaanse politieke aristocratie. Als officiële reden droeg het Witte Huis de rompslomp aan van de beveiliging die Trump als president omgaf, en die ontwrichtend zou werken op de begrafenisceremonie; bovendien wilde de president op deze wijze zijn respect betuigen voor de Bush-familie.

Dat doe je doorgaans eerder door je aanwezigheid dan door je afwezigheid, maar meegespeeld zal hebben dat in de familie Bush weinig warmte is voor de huidige president (George H. W. en George W. hebben, hun republikeinse wortels ten spijt, niet op hem gestemd).

Vanwaar die vrolijkheid?

Goed, de vriendelijkheid tussen Melania en Barack viel op, maar leek ook niet veel meer dan hoffelijkheid bij een moment waarop je tegengestelde posities even kan laten varen, hoe graag ook sommigen er de bevestiging in zouden willen zien dat Barack Obama een veel aangenamer persoon is dan Donald Trump. Maar aandacht trok ook de groepsfoto die later naar buiten kwam, met daarop vier oud-presidenten, drie met hun first ladies. En Melania. Ze lachten allemaal voluit, ook de net weduwnaar geworden George H.W. in zijn rolstoel. Vanwaar die vrolijkheid op zo'n dag van rouw?

Die viel te begrijpen als je de dienst in de kerk had gevolgd. Barbara Bush was een dominante en geestige vrouw, bij familiediners lachten kinderen en kleinkinderen zich tranen om haar.

Een van haar zonen, Jeb, sprak tijdens de dienst en begon meteen maar te vertellen dat zijn moeder hem had opgedragen niet huilerig te doen en Jeb hield zich staande, hoewel hij even wankelde toen hij opmerkte dat zijn moeder tot haar einde mooi was gebeleven.

Zijn moeder noemde haar stijl van opvoeden een weldadige dictatuur en Jeb Bush zei tot hilariteit van de genodigden dat die niet altijd weldadig was. Er werd in de dienst in de Episcopale Kerk dus niet alleen furieus en hartstochtelijk gezongen door een enorm koor, maar ook veel en gul gelachen, ook bij de opmerkingen van Bush-biograaf en historicus Jon Meacham.