IS claimt aanvallen op parlement en mausoleum Teheran

Groepjes terroristen hebben woensdag het parlementsgebouw in Teheran en het mausoleum van de stichter van de Islamitische Republiek Iran, de ayatollah Khomeini, aangevallen.

De Iraanse staatstv meldt dat bij de schietpartij in het parlement een bewaker is gedood. Iraanse media meldden verschillende zaken over het verloop van de aanslagen. PressTV bericht dat een van daders zich op de vierde etage van het parlementsgebouw heeft opgeblazen. De anderen zouden zijn overmeesterd of omsingeld. Speciale eenheden hebben de toestand onder controle, aldus Iraanse media die eerder spraken van zeven doden in het parlementsgebouw.

Bij het mausoleum zou één dader zichzelf hebben opgeblazen. Een ander dader zou zijn gedood en een derde gewond geraakt.

Derde aanslag voorkomen Een derde aanslag in Teheran is woensdag voorkomen volgens nieuwszender PressTV. Bronnen in ministeries belast met de veiligheid hebben laten weten dat zeker drie groepjes woensdag de stad zijn binnengekomen. Eén is opgepakt voordat die terroristen een aanslag konden plegen. Dit bericht wordt aangevuld.

