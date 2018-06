Is Arie Slob net zo'n fascinerende kerel als Odysseus, Hamlet en Trump?

Bijbelvast zal hij niet geweest zijn want het antwoord is vrij makkelijk te vinden, namelijk in de brief van Jacobus: 'Laat ja bij u ja zijn en neen neen, opdat gij niet onder het oordeel valt'. Eigenlijk een oproep om niet te zweren, gewoon doen wat je zegt te gaan doen.

Het wordt als een groot goed gezien: consequentie. Toch kun je je afvragen of consequentie wel van­zelf­spre­kend is

Het wordt in de politiek en de samenleving als een groot goed gezien: consequentie, rechtlijnigheid, met als tegenpool: gedraai, gesjoemel, opportunisme. Toch kun je je afvragen of consequentie wel vanzelfsprekend is. Is bijvoorbeeld de natuur, ons aller moeder, consequent?

Hier wat uit laten sterven (Sumatraanse neushoorn), daar juist overgrote hoeveelheden creëren (sprinkhanen)? De enorme diversiteit van alles lijkt me op zichzelf al niet een voorbeeld van consequent beleid. Nee, rechtlijnigheid is eerder een menselijk houvast dan een kosmische deugd.

Ook de oude verhalen laten zien dat het er nergens volkomen rechtlijnig toegaat. Jezus' befaamde uitspraak 'hebt uw vijanden lief' wordt tegengesproken door talrijke voorbeelden waarbij vijanden over de kling worden gejaagd of 'tot een voetbank voor uw voeten' gemaakt. Odysseus, zelf flink overspelig onderweg, doodt in een gruwelijk bloedbad de belagers van zijn vrouw, die haar nota bene niet eens aangeraakt hebben. Een van de grootste helden op het toneel, Hamlet, is een wankelmoedige geest die eigenlijk niet goed weet wat-ie moet doen: to be or not to be.

Iemand die de wetten der consequente inconsequentie uitstekend begrepen heeft is Donald Trump

Het probleem met consequentie is dat je er maar even van hoeft af te wijken en de strikte rechtlijnigheid is alweer voorbij, terwijl je als inconsequente dader kunt doen en laten wat je wilt om inconsequent te blijven, zelfs wel eens consequent zijn. Over de kunstenares Madeleine Dumas las ik ergens dat ze consequent inconsequent zou zijn, omdat ze nu eens in zwart-wit werkt, dan weer met felle kleuren.