Is Ajax wel zo rijk als gedacht?

Op de eerste speeldag na de onthulling van het borstbeeld van Johan Cruijff bij de hoofdentree van het stadion met zijn naam, kon Ajax koploper worden. Zou dat in Amsterdam niet de zoetste samenloop zijn? De club en de spelers die zich al veel langer de beste van Nederland wanen, nu dan toch op de daarbij behorende plaats, na het 2-2 gelijkspel van PSV even eerder in de achttiende speelronde bij Emmen.

Lees verder na de advertentie

De kleine Lamprou, in­val­ler-doel­man, bleek menig schot te machtig

Niet dus. Die goede voetballers van Ajax verspeelden tegen Heerenveen net zo makkelijk een 3-1 voorsprong, en warempel in de slotfase nog een 4-3 voorsprong (4-4). Dwaze cijfers, te dwaas, voor een rijk geachte club, na zo’n misstap ook nog van de concurrent. Trainer Ten Hag was ‘boos’. Zijn spelers ‘hadden taken verwaarloosd’, zei hij met recht. Een bedenkelijke constatering, óók voor hemzelf: hoe dwingend is de hand van deze gestructureerde denker?

Is Ajax wel zo rijk, kon na deze malle middag ook de vraag zijn. De toch al gammele defensie moest bij gebrek aan een linksback na het uitvallen van de kwetsbare Sinkgraven geforceerd worden herschikt. De kleine Lamprou, invaller-doelman, bleek menig schot te machtig. Frenkie de Jong en Ziyech, ze hadden weer veel moois in gedachten, maar klinisch doordrukken, nee, dat konden ze niet. Wat zou Cruijff hier allemaal van hebben gedacht?