Is Ajax dit seizoen bestand tegen de druk?

Ajax is de grote favoriet in de voetbaljaargang 2018/2019, die vanavond geopend wordt door PEC Zwolle en SC Heerenveen. Het merendeel van de eredivisie-trainers voorspelt dat de kampioensschaal ergens in het voorjaar afgeleverd zal worden in Amsterdam. Alfons Groenendijk, trainer van ADO Den Haag, is daarin het meest uitgesproken: “Als je met deze selectie geen kampioen wordt, dan word je het de komende 25 jaar niet meer.”

Er is Ajax veel aan gelegen om de supporters weer eens te trakteren op een kampioensfeest. De Amsterdammers staan al vier seizoenen met lege handen. De landstitel ging de voorbije jaren telkens naar de concurrentie. PSV (2015, 2016 en 2018) en Feyenoord (2017) vierden wél feest.

Dat moest anders, vond de clubleiding van Ajax, waar een trainerswissel (Ten Hag verving in december de ontslagen Keizer) niet het gewenste effect had geleverd. De goed gevulde clubkas werd deze zomer aangesproken door directeur voetbalzaken Marc Overmars. Voor ruim veertig miljoen euro is er gespendeerd aan ervaren spelers als Blind (Manchester United), Tadic (Southampton), Labyad (FC Utrecht) en Bandé (KV Mechelen). Alleen Kluivert (AS Roma) vertrok.

Radicale wijziging

De koopzucht is een radicale wijziging in het clubbeleid van Ajax, waar van oudsher - en zeker na de Cruijff-revolutie - de jeugd moest doorstromen om de verkochte spelers op te vangen. Wellicht is er gekeken naar het receptuur voor de recente landstitels van PSV en Feyenoord, waarbij ervaring (Guardado, Kuyt) niet onbelangrijk bleek.

Of de 34ste landstitel van Ajax nu een uitgemaakte zaak is? Aad de Mos, oud-trainer van onder andere Ajax en KV Mechelen, heeft zijn twijfels. Hij is kritisch op het spel van de Amsterdammers. “Als Ajax zo blijft voetballen, dan worden ze meegesleurd in de hype die rond het elftal heerst”, meent hij. “De media schrijven dat Ajax zo goed kan voetballen, maar er zijn in wedstrijden ook fases waarin je de bal niet hebt, zoals tegen Standard Luik. Ajax werd toen tachtig minuten weggespeeld. Het tactisch vermogen van de spelers is nihil.” PSV en met name Feyenoord zullen er raad mee weten, verwacht De Mos. “Een beetje duelkracht is al genoeg. Veel spelers geven dan niet thuis.”

Wat voor Ajax pleit, is dat de hand van de trainer in de voorbereiding duidelijk zichtbaar is geweest, stelt oud-voetballer en analist Youri Mulder. “Ik zie bij Ajax nu dingen terug waarvan ik weet dat de trainer dat wil. Verder hebben ze er een aantal geweldige spelers bij. Tadic is normaal gesproken niet van de bal te krijgen.”