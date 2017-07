IS-aanslag in Galgenwaard, ruis of roekeloosheid?

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) onderzoekt het bericht, dat als eerste is opgepikt door SITE Intelligence Group. Dit bedrijf houdt zich bezig met het doorpluizen van propaganda en de communicatie van terroristen op het internet. De NCTV neemt de dreiging serieus en heeft inmiddels overleg gepleegd met onder andere de politie en organisatoren van het toernooi.

Dat IS van plan is om aanslagen te plegen in het Westen is bekend, maar of de terreurbeweging daadwerkelijk stadion Galgenwaard op het oog had is twijfelachtig. De kans op een succesvolle aanslag is in het algemeen klein, maar wanneer je tijd en plaats van tevoren bekendmaakt dan zijn je kansen vrijwel verkeken. Westerse inlichtingendiensten houden het elektronische verkeer namelijk scherp in de gaten, net als de vele commerciële speurders, zoals Site Intelligence.

Geen over­heids­in­stan­tie kan het zich permitteren om deze loze oproepen niet serieus te nemen

Roekeloze werkwijze Natuurlijk is het ook mogelijk dat IS wel van plan was om stadion Galgenwaard te treffen. In een recent artikel, dat onlangs verscheen in het magazine van de NCTV, staat bijvoorbeeld dat IS-terroristen ‘over het algemeen weinig aandacht aan operational security’ besteden, en dat zij ‘hun opvattingen en intenties vaak al maanden en jaren van tevoren’ etaleren. Deze oproep past mogelijk bij de roekeloze werkwijze van de groepering, die het niet al te nauw neemt met veiligheidsvoorschriften. Een andere mogelijkheid is dat IS ‘ruis’ wil veroorzaken: bij iedere oproep tot het plegen van een aanslag is het vrijwel zeker dat er tientallen ambtenaren druk bezig zullen zijn met het onderzoeken van de ernst en omvang van de dreiging. Vorige week riepen bijvoorbeeld IS-aanhangers op dezelfde chat-app Telegram op tot het plegen van een aanslag op het stadion van Wimbledon, inclusief een plattegrondkaart. Een dag eerder riepen IS-aanhangers op om van de viering van Amerikaanse Onafhankelijkheidsdag een bloedig spektakel te maken. Ondanks alle loze oproepen kan geen overheidsinstantie het zich permitteren om deze niet serieus te nemen. De aanslag in Manchester in mei vond plaats in een stadion, net als die in Parijs in november 2015. Beide aanslagen waren tevens het werk van IS en liggen nog vers in ieders geheugen.

