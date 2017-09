IrmaTracker registreert vermisten

Initiatiefnemer Suzette Moses-Burtor (50) kan het nog niet helemaal bevatten. "Er is zoveel verkeer dat de website er af en toe uitligt. Er zijn al 750 gezochte personen opgegeven. Daarvan zijn er nu 300 getraceerd."

Zelf woont Moses-Burtor sinds 2014 in Amsterdam vanwege werk, maar ze bracht dertig jaar door op Sint-Maarten. Het idee voor de site ontstond doordat ze zelf contact zocht met naasten op het eiland en op Facebook bijhield met wie ze had gesproken. "Een vriend in Amerika zag dat. Hij is softwareontwikkelaar en stelde voor om een website te openen."

Informatie is macht Suzette Moses-Burtor

Volgens Moses-Burtor zijn veel mensen niet op de hoogte van de website 'ikbenveilig.nl' van het Rode Kruis, die ook is opengesteld na Irma. "Als ze dat niet goed promoten, gaan mensen zoals ik op eigen initiatief aan de slag. Ik doe wat ik kan. Informatie is macht."

Inmiddels heeft ze ongeveer de helft van haar vrienden en familie gesproken, maar er is nog altijd veel onduidelijk. Over haar huis op Sint-Maarten bijvoorbeeld. "Ik heb geen idee hoeveel schade er is, of hoe het met de huurders gaat."

