Irma afgezwakt tot categorie 1, raast verder over de VS

In de staat Florida, waar Irma zondagavond laat lokale tijd aan land kwam, heeft ze flink huisgehouden. Er waren slagwinden, de straten kwamen blank te staan en daken vlogen door de lucht. Miljoenen huishoudens zitten nu zonder stroom, een leger elektriciens werkt aan het herstel van het stroomnet. Ook zijn er 300 verpleegkundigen en artsen ingevlogen om slachtoffers te helpen en is er een avondklok ingesteld: er zou sprake zijn van plunderingen.

De vliegvelden van Tampa, Miami en Orlando zijn gesloten, zo'n 6,5 miljoen mensen moesten verplicht hun huis verlaten, de grootste evacuatie in de VS ooit. De autoriteiten in Florida hebben nog geen melding van catastrofale schade binnengekregen, maar benadrukken dat het beeld niet compleet is. Tot nu toe heeft Irma 28 doden op haar geweten. Hoeveel doden er precies in de VS zijn gevallen is nog niet bekend.

Na Florida wordt verwacht dat Irma verder trekt naar de staten Georgia, Alabama, Mississippi en Tenessee. Irma is dan naar verwachting afgezwakt tot een tropische storm. In Atlanta (in de staat Georgia) is voor het eerst in de geschiedenis van de stad een stormwaarschuwing uitgegeven. Scholen hebben de deuren gesloten in afwachting van de afgezwakte Irma.

Het is de vraag in hoeverre de huizen in deze staten bestand zijn tegen het natuurgeweld van Irma. Officieel moeten de huizen bestand zijn tegen een orkaan van categorie drie, maar aangezien er in die gebieden nauwelijks orkanen voorkomen, is de kans groot dat ze niet aan die voorwaarden voldoen.

