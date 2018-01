Ireen Wüst wint weer eens, maar heel opgetogen is ze niet

Wüst gaat op voor haar vierde Olympische Spelen, en kan haar recordreeks aan medailles verder uitbreiden. Ze is de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, maar haar voorseizoen was tot op heden niet zo imposant als die erelijst. Slechts een keer brons haalde ze voor deze rit in Erfurt, in Calgary op de drie kilometer.

Lees verder na de advertentie

Het begin van het seizoen was nog teleurstellender, zeker toen ze zich in het Noorse Stavanger tijdens de wereldbeker terugtrok. Pas op het OKT voelde ze zich echt weer beter. Het resulteerde in drie olympische tickets. Eigenlijk 'des-Wüsts', die zich altijd laat in vorm rijdt.

Ze vertrok naar Inzell, voor een trainingskamp. Ze voelde zich goed, maar toen kwam de duizend meter in Inzell, gisteren. Die ging de mist in. Haar eerste volle ronde toen ging even snel als haar eerste volle ronde op de vijftienhonderd meter. Ze baalde toen behoorlijk, naar eigen zeggen omdat ze ‘beter was dan ze liet zien’.

Als het nog beter gaat, dan zal het gat met de nummer twee, Marrit Leenstra, ook groter zijn, hoopt Wüst

Was het dan een meevaller, haar sterke vijftienhonderd meter vandaag, waar ze maar vijf honderdsten langzamer was dan haar eigen baanrecord? Nee, dat ook weer niet. Het was een ‘ok-race’, geen goede race. Waar dat aan lag? Ze had een paar zware trainingen gehad in Inzell en mentaal was het toch anders dan het Olympisch Kwalificatie Toernooi (OKT). Het moet dus nog een stuk beter, vond ze.

Als het nog beter gaat, dan zal het gat met de nummer twee, Marrit Leenstra, ook groter zijn, hoopt ze. Leenstra zelf kwam iets dichterbij in het wereldbekerklassement. De nummer één, Miho Tagaki (die alle vier de vorige wereldbekers won), was er in Erfurt niet bij. Lotte van Beek, de derde Nederlandse die mag starten op de Spelen, sloeg Erfurt ook over.

Nuis wint duizend Die andere Nederlandse winnaar van de dag, Kjeld Nuis, had ook een zwaar trainingsblok gehad. Stel, hij was deze week derde geworden op de duizend meter, dan had hij ook gezegd dat hij hard had getraind, dat het allemaal wel sneller kon. Maar Nuis werd zogezegd eerste, vandaag in Erfurt, voor Hein Otterspeer en Mika Poutala, met de tweede tijd ooit in Erfurt gereden. Mét harde training. Wat zeg je dan? “Dit is dus de basis, dat is wel lekker.” Drie keer wilde Nuis in Erfurt gas geven. Twee keer heeft hij al gehad. Twee keer won hij ook, al was de eerste keer de vijfhonderd meter in de B-groep. Morgen volgt nog een duizend meter. Tekst loopt door onder de afbeelding Kjeld Nuis won in Erfurt op de duizend meter. © AFP Nuis kon wel meer rijden, maar besloot het niet te doen. Voor Nuis zijn de ritten in Erfurt een goede afwisseling op de lange duurtrainingen die hij deed na afloop van het OKT, waar hij zich voor het eerst plaatste voor de Spelen. Op training deed hij ‘niet echt veel wedstrijddingen’, maar reed hij vooral veel rondjes, diep ‘in de hoeken’ zittend. Ook in Erfurt was het amper trainen. Even het ijs op, een steigerung (van heel langzaam steeds sneller) en dan het ijs weer af. Een maand geen wedstrijden vond hij alleen te lang, dus daarom koos hij voor de rit naar Erfurt. Even op topsnelheid de bocht door, even de wedstrijdspanning meepakken. Hij kon wel meer rijden, maar besloot het niet te doen.