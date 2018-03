Ireen Wüst tweede achter ongenaakbare Takagi op WK in Amsterdam

De schaatsen trokken strepen op de regen die zich boven de ijsvloer had verzameld, langzaam vormde zich mist boven een opdrogende baan. En uit die mist kwam de winnares van het allroundtoernooi in het Amsterdamse Olympisch Stadion tevoorschijn: de Japanse Miho Takagi. Zij beloonde een foutloos toernooi met haar eerste wereldtitel, en de eerste voor Japan ooit.

Ireen Wüst kon ook snel lachen. Zij won zilver, en was er blij mee. Zij wist dat ze op waarde was geklopt. Takagi kwam juist uitgeput over de streep na de 5 kilometer, zo rond 21.40 uur in Amsterdam. Haar coach, Johan de Wit, ving haar kot na de finish op. Hij wees op de tribunes. Geniet ervan, leek hij te zeggen. Dit is jouw moment. De omhelzing met Wüst niet veel later was een van wederzijds respect.

Wüst wilde een ‘dijk’ van een 1500 rijden om te proberen het gat met de Japanse te verkleinen. Dat lukte niet

De Japanse, vorig jaar op het WK derde, en de Nederlandse, die al zes wereldtitels heeft, maakten er op de voor hun tweede dag van het toernooi een spektakel van. De 1500 meter eerder vandaag was al een fantastische tweestrijd, waarin Takagi en Wüst toonden dat ze dit WK veel beter waren dan de concurrentie. Het was de mooiste rit van de dag op de fraaie baan in Amsterdam, waar ruim twintigduizend man in oranje, groen en later met gele ponchos voor de sfeer zorgden.

Onoverbrugbaar Wüst wilde een ‘dijk’ van een 1500 rijden om te proberen het gat met de Japanse te verkleinen. Dat lukte niet: Takagi was zeven honderdste sneller. Daarmee was de achterstand voor de laatste afstand bijna twaalf seconden. Dat leek onoverbrugbaar, maar Takagi was vorig jaar op het WK ook op de laatste afstand in elkaar gestort, zo was de hoop. Het bleek ijdele hoop. Takagi bleef op de 5 kilometer relatief eenvoudig in het spoor van Wüst, die er bij de start vandoor was gesprint. Achter de twee snelsten was het op grote achterstand spannend voor de bronzen medaille. Annouk van der Weijden en Antoinette de Jong zaten met de Italiaanse Francesca Lollobrigida binnen de seconde van elkaar. Uiteindelijk reed Van der Weijden, in haar allerlaatste rit uit haar carrière, in een rechtstreeks duel met Antoinette de Jong naar de derde plek. Het was een mooie afsluiting van haar carrière, nadat ze op de 5 kilometer op de Olympische Spelen nog naar de vierde plek was verwezen.

Mannen Het is nu aan de mannen om te voorkomen dat er voor het eerst in twaalf jaar geen Nederlander op de hoogste trede komt te staan op een WK allround. Kramer en Wüst domineerde de afgelopen jaren zo, dat een van de twee altijd wel een WK won. En soms ook allebei, liefst vier keer (in 2007, 2012,2013 en vorig jaar). En een Nederlandse winnaar bij de mannen lijkt er ook wel in te zitten. Patrick Roest is de toch wel verrassende nummer één na de eerste, oranje gekleurde dag in het mannentoernooi. Sven Kramer staat ‘pas’ derde, Sverre Lunde Pedersen is de grootste concurrent. Nooit bij zijn vorige negen wereldtitels stond hij na dag één niet bovenaan. Roest won de 500 meter en reed een degelijke 5 kilometer waarin zijn concurrenten niet al te veel tijd terug pakten. Hij vond de sfeer in het stadion om kippenvel van te krijgen. “Normaal hoor ik niks, maar dit geluid komt wel binnen. Dat maakt het heel speciaal.” Een Nederlandse winnaar bij de mannen lijkt er ook wel in te zitten Roest, vorig jaar tweede op het WK allround, lijkt op weg naar een verbetering van die prestatie. Maar hij hield nog wel wat slagen om de arm. Hij vond zijn ploeggenoot toch wel even sterk als vorig jaar, toen Kramer hem versloeg op het WK. Maar hoe was het dan met hemzelf? “Ja, ik ben wel beter dan dit jaar. Dat weer wel.”