Ireen Wüst (31): te oud voor een sponsor?

Was Ireen Wüst nu echt te oud om te worden gesponsord? Dat zei ze zelf, afgelopen week bij de NOS, toen haar was gevraagd waarom sponsor JustLease niet met haar door wilde.

31 jaar oud is ze, Wüst. De succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden, met elf medailles. Maar sponsors willen haar niet. Ook JustLease, haar geldschieter de afgelopen achttien maanden, trekt zich nu terug. De manier waarop dat afgelopen week duidelijk werd gemaakt, was pijnlijk.

Dat JustLease zou stoppen als sponsor was bekend. Lees het persbericht van 14 oktober: aan het eind van het contract wilde JustLease 'nieuwe wegen' in. Alleen, afgelopen week meldde trainer Rutger Tijssen dat er mogelijk een 'klein kiertje' open was voor verdere sponsoring van JustLease. Dat zou mogelijk kunnen zijn als er verjonging zou worden doorgevoerd, aldus Tijssen, die zich in omfloerste termen uitliet. Hij wist het zelf allemaal niet zeker.

Wüst hoorde die geruchten, en vroeg haar trainer of er echt aan een doorstart werd gewerkt, zonder haar. Ze kreeg, naar eigen zeggen, het 'te oud-antwoord'. JustLease kwam met een persbericht, waarin de sponsor stelde dat er 'onvolledig nieuws' naar buiten was gekomen, en dat er 'voorbarige en onjuiste conclusies waren getrokken'. Ook Tijssen ontkende uiteindelijk woensdagavond op Twitter ('na drie jaar ... zeg ik als trotse coach nooit; je bent te oud'). Inmiddels was het kwaad al geschied: de publieke opinie schaarde zich achter Wüst, die was 'afgedankt'.

'Het verbaasde me eigenlijk al hoeveel medailles we haalden op de Spelen, gezien de situatie' Coach Simon Kuipers

Verschraling Eigenlijk maakt het helemaal niet uit. Al dat gehakketak leidt namelijk ook af van het feit dat er nu definitief een sponsor minder is in het schaatsen, hoewel niet onverwacht. Ook jonge schaatsers als Melissa Wijfje en Marcel Bosker, die al hadden gesproken over een nieuwe overeenkomst, moeten nu op zoek naar een nieuwe sponsor. In een na-olympisch jaar is de vrees voor verschraling groot. Minder geld, minder sponsoren, minder sterke teams, minder onderlinge strijd. Alleen Jumbo investeert miljoenen. Coach Simon Kuipers, die ook in het ongewisse zit nu AfterPay als sponsor is gestopt, zei zelfs een van de slechtste tijden in het schaatsen te verwachten. "Als ik zie dat zelfs Wüst het moeilijk heeft een sponsor te vinden, ziet het er niet rooskleurig uit. Het verbaasde me eigenlijk al hoeveel medailles we haalden op de Spelen, gezien de situatie. Nu is het nog erger. Maar aan de andere kant: misschien moeten we ook een keer op ons gat vallen."