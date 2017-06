Irans militaire succes irriteert Saudi-Arabië

Dat moet een lastige klus zijn geweest: Donald Trump duidelijk maken wat er woensdag in Iran gebeurde. Amerika’s belangrijkste terroristische tegenstander, Islamitische Staat, pleegde aanslagen in het hart van de grootste vijand in de regio, Iran. Wie was hier nu eigenlijk de ‘bad guy’? Een lastige situatie om in 140 Twitter-tekens samen te vatten.

De Amerikaanse president was al verward door een andere ingewikkelde toestand: een aantal bondgenoten van de VS, onder leiding van Saudi-Arabië, verbrak de relaties met Qatar. Die kleine golfstaat is ook een Amerikaanse bondgenoot. Sterker nog, de grootste basis van de VS in het Midden-Oosten, met meer dan 8000 militairen, is gevestigd in Qatar .

Trump zou de Arabische leiders in Washington willen ontvangen om ze nader tot elkaar te brengen

Eerst sprak Trump via Twitter zijn steun uit aan Saudi-Arabië, waar hij pas geleden nog op bezoek was. Het isoleren van Qatar zou zelfs het einde van het terrorisme in het Midden-Oosten kunnen inluiden. Maar daarna riep de president op tot verzoening, Trump zou de Arabische leiders in Washington willen ontvangen om ze nader tot elkaar te brengen.

Die ontmoeting zit er voorlopig niet in. Daar is de plotselinge breuk tussen Qatar en de Saudiërs, gesteund door onder meer Egypte en de Verenigde Arabische Emiraten, te diep voor. Het valt ook niet te verwachten dat de emir van Qatar onder deze omstandigheden zijn eigen land verlaat. Dat zou een coup door medestanders van Saudi-Arabië veel te gemakkelijk maken.

Eigenwijze bondgenoot De vraag is waarom Saudi-Arabië juist op dit moment ruzie zoekt met Qatar, een klein buurland dat tot nu toe in grote lijnen een bondgenoot was. In beide landen is dezelfde soennitische vorm van de islam dominant. Qatar is wel een eigenwijze bondgenoot, die banden onderhoudt met organisaties en landen waar de Saudiërs niets van moeten weten. Zoals Hamas, de Moslimbroederschap en vooral Iran, de grote sjiitische macht in de regio. Met Iran deelt Qatar een groot gasveld en dan zijn soepele relaties wel handig. Achter deze ruzie gaat de diepe vijandschap tussen Saudi-Arabië en Iran schuil. Saudi-Arabië ziet zichzelf als de leider van de soennitische wereld en heeft zich ook zo gepresenteerd tijdens het bezoek van Trump. Maar militair zijn de Saudiërs niet erg actief in de regio, met als uitzondering buurland Jemen waar het Saudische leger vecht tegen de sjiitische Houthi-rebellen. Het Saudische verwijt dat Qatar terroristische organisaties steunt, lijkt er met de haren bijgesleept Aan sjiitische kant is Iran de onbetwiste leider. Het land mengt zich zeer actief en vrij succesvol in de conflicten in Irak en Syrië. Bij het terugdringen van IS vertrouwt het Iraakse leger in eigen land deels op eenheden uit Iran, en op sjiitische milities die niet zonder steun van Teheran kunnen. Ook in Syrië zijn Iraanse militairen en sjiitische milities actief. De ruzie met Qatar lijkt een poging van Saudi-Arabië om twee dingen te bereiken: het Arabische schiereiland onder controle krijgen en de groeiende invloed van Iran inperken. Het Saudische verwijt dat Qatar terroristische organisaties steunt, lijkt er met de haren bijgesleept. Ook vanuit Saudi-Arabië en zijn bondgenoten gaat er veel geld naar islamistische strijders. Saudi-Arabië maakt zich ook zorgen over de vraag wat er gebeurt als IS is verslagen. De terreurbeweging is aan de verliezende hand in Irak en Syrië en het is de vraag wie het vacuüm daar gaat opvullen. Iran staat klaar met hulp van zijn vrienden, zoals de Syrische president Assad, het Libanese Hezbollah en sjiitische milities in Irak, een scenario dat Saudi-Arabië grote zorgen baart. Met de aanslag op het parlementsgebouw in Teheran door IS, heeft de beweging duidelijk gemaakt dat ook voor deze terroristen Iran de vijand is. Daarmee hebben zij Iran misschien wel een dienst bewezen: Teheran is nu nog geloofwaardiger in zijn strijd tegen IS.

