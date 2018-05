Iran schaakt op vele borden

Sindsdien hecht Iran aan ballistische raketten. Onder de sjah had het land een modern leger met Amerikaanse straaljagers en tanks. Maar als internationale paria die een dure en bloedige oorlog had gevochten, moest Iran iets anders bedenken. Het land koos voor een raketarsenaal dat steden of industrie van mogelijke vijanden in de regio kan raken. Dat moet een potentiële nieuwe agressor afschrikken.

Iran was internationaal geïsoleerd, maar slaagde er wel in om eigen raketten te kopen van andere internationale buitenbeentjes zoals Libië en Syrië. Dit was ook het begin van een vriendschap met het Syrische Assad-regime die tot vandaag voortduurt.

Maar in de ogen van de Iraanse leiders zijn de raketten noodzakelijk voor zelfverdediging. Wie het Iraanse standpunt wil begrijpen, moet terugkeren naar 1980. De Iraakse dictator Saddam Hoessein begon toen een oorlog tegen Iran. Hij hoopte zo te profiteren van de chaos in zijn buurland. In 1979 hadden straatprotesten daar de sjah verdreven, waarna de religieuze leider Ruhollah Khomeini een islamitische republiek stichtte.

De Verenigde Staten eisen dat Iran stopt met het testen en bouwen van ballistische raketten. Daarmee zou het land namelijk zijn buurlanden, Israël of de talrijke Amerikaanse legerbases in het Midden-Oosten kunnen raken.

Is Iran uit op een conflict?

In het begin wilden de nieuwe machthebbers in Teheran hun Islamitische Revolutie graag exporteren. Hoewel Iran een loodzware oorlog uitvocht met Irak, stuurde het land bijvoorbeeld schaarse elite-eenheden naar Libanon. Zij hielpen bij de oprichting van Hezbollah in de strijd tegen bezetter Israël. Iran en Hezbollah zaten begin jaren negentig hoogstwaarschijnlijk ook achter aanslagen op Joodse doelen in Argentinië.

Maar deze eeuw is het revolutionaire vuur afgezwakt en opereert Iran voorzichtiger. Het land moet er namelijk serieus rekening mee houden dat het zelf aangevallen wordt. De Israëlische premier Benjamin Netanyahu waarschuwt regelmatig dat zijn land desnoods op eigen houtje het Iraanse nucleaire programma bombardeert. De Israëlische luchtmacht beschikt ook over de middelen om de daad bij het woord te voegen.

Ook een Amerikaanse aanval is voorstelbaar. De nieuwe Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur John Bolton heeft in het verleden regelmatig opgeroepen tot een interventie in Iran. Dat standpunt deelt hij met andere haviken in de Republikeinse Partij. En waar Israël slechts in staat is tot een beperkt luchtoffensief, hebben de Amerikanen een sterk leger dat Iran met een grondoffensief kan binnenvallen.

Dat heeft Washington deze eeuw al bij twee buurlanden van Iran gedaan. In 2001 moesten de Taliban in Afghanistan eraan geloven, en in 2003 werd Saddam Hoessein uit Irak verdreven. De Iraanse strijdkrachten zijn dan ook niet zozeer toegerust om andere landen binnen te vallen, maar vooral om het een invasiemacht moeilijk te maken. De marine van de Revolutionaire Garde heeft bijvoorbeeld kleine snelle bootjes, anti-schipraketten en zeemijnen om te voorkomen dat een tegenstander veilig in de Perzische Golf kan varen.

Omdat Iran geen grote interventiemacht naar het buitenland kan sturen, behartigt het zijn belangen op een onorthodoxe manier. Daarbij moet Teheran vaak schipperen tussen meerdere onaantrekkelijke opties. De fundamentalistische soennitische Taliban waren een vijand van het sjiitische Iran, dus hun val was een opsteker. Tegelijkertijd is een sterke pro-Amerikaanse regering in Kaboel voor Iran geen aantrekkelijk alternatief. Daarom steunt Iran nu aan de ene kant de economische ontwikkeling van Afghanistan, maar geeft het waarschijnlijk ook beperkte steun aan de Taliban bij hun strijd tegen de Afghaanse regeringstroepen en westerse militairen. Iran wilde ook niet dat de VS na 2003 tot in de eeuwigheid met militaire bases in Irak bleven. Om hen weg te krijgen hielp Iran zowel sjiitische als soennitische rebellen. Tegenwoordig heeft Iran juist belang bij een stabiele buur. Vorig jaar bemiddelde Teheran dan ook met succes in een dreigend gewapend conflict tussen de centrale regering in Bagdad en de autonome Koerdische regio.

En hoewel Israël zich in 2000 terugtrok uit Libanon, ontvangt Hezbollah nog steeds geld, training en raketten van Iran. Op deze manier heeft Teheran een bondgenoot die in een eventuele oorlog Israëlische steden kan raken. Dat is een manier om Israël wel twee keer te laten nadenken voor het besluit tot luchtaanvallen op Iran.