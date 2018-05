Iran en VS: Europa moet partij kiezen in het conflict over het nucleaire akkoord

De Amerikanen en de Iraniërs liggen met elkaar op ramkoers, maar in een opzicht zijn ze eensgezind: Europa moet ophouden de bemiddelaar te spelen, en partij kiezen in het conflict tussen Washington en Teheran. De Iraanse leider Ali Khamenei eist van de Europeanen dat ze zich aan het nucleaire akkoord houden, en dat zwart op wit verklaren, terwijl de Amerikanen eisen dat de Europeanen de handel met Iran stopzetten.

Volgens het nucleaire akkoord, dat is ondertekend door Groot-Brittannië, Frankrijk en Duitsland, worden de economische sancties opgeheven in ruil voor Irans medewerking met de internationale atoomwaakhond IAEA. Maar nu de Amerikanen zich hebben teruggetrokken uit het akkoord en nieuwe sancties gaan instellen tegen Iran, dreigen zij Europese bedrijven te straffen als zij de handel met Iran voortzetten.

De Europese leiders zeggen dat ze het nucleaire akkoord in stand willen houden, maar de Iraanse leider Khamenei vertrouwt hen niet op hun woord en wil dat zij harde toezeggingen doen. Willen ze dat niet, dan schort Iran het akkoord op en zal het zijn nucleaire programma hervatten. “Europese banken moeten de handel met Iran waarborgen”, waarschuwde Khamenei. “We willen geen ruzie beginnen met deze drie landen, maar aan de andere kant vertrouwen we ze niet.”

Goedmaken

Khamenei zei dat de Europeanen zich in het verleden stil hielden als de Amerikanen hun afspraken schonden. Hij vroeg daarom om ‘deze stilte goed te maken’ door onder meer ‘een vuist te maken tegen de Amerikaanse sancties’. Europa moet ook de pogingen staken om nieuwe onderhandelingen te beginnen over het inperken of stopzetten van Irans ballistische raketprogramma. Anders stapt Iran uit het akkoord.

De Fransen, Duitsers en Britten zeggen vast te willen houden aan het nucleaire akkoord, maar willen ook de Amerikanen te vriend houden. Ze lijken daarmee het besluit te willen rekken. De Franse buitenlandminister Jean-Yves Le Drian zei woensdag bijvoorbeeld dat de deal met Iran intact blijft, maar ook dat Irans rol in het Midden-Oosten en het raketprogramma moeten worden ingeperkt.

De Duitse bondskanselier Merkel was vandaag in China om de Iran-kwestie te bespreken en de economische banden aan te halen. De schade wanneer Amerikaanse sancties worden ingesteld tegen Duitse en Chinese bedrijven die zaken doen met Iran, kan zo deels worden opgevangen. De Chinese premier Li Keqlang maakte slim gebruik van de Europese zorgen over het toenemende Amerikaanse isolationalisme en stelde Merkel gerust met de woorden: “China’s deur is open. Je kunt zeggen dat ze nog verder open zal gaan.”