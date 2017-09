Irak kijkt angstig naar de deal die Hezbollah met IS sluit

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah noemde de deportatie van honderden IS-strijders en hun families uit Libanon dit weekend een 'historische overwinning' op de terreurbeweging. De jihadisten legden hun wapens neer en vertelden de sjiitische beweging waar een aantal omgebrachte Libanezen waren begraven, en in ruil daarvoor kregen zij een vrijgeleide naar Oost-Syrië. Maar de deal ontketende een golf van kritiek bij Hezbollahs Iraakse bondgenoten: zij beschuldigen de Libanese militie ervan terroristen te dumpen in hun achtertuin.

Op beelden is te zien hoe dinsdag een aantal bussen arriveert in het Qalamoun-gebergte om de jihadisten op te halen voor de tocht naar Oost-Syrië. Maar de IS'ers hadden nog geen plaats genomen of de Amerikanen dreigden het transport op te blazen. De Amerikaanse anti-IS-gezant Brett McGurk schreef op Twitter: "Onverzoenbare terroristen moeten worden gedood op het slagveld in plaats van te worden vervoerd naar de Iraakse grens zonder Iraakse toestemming. Onze coalitie zal ervoor zorgen dat deze terroristen nooit Irak zullen bereiken of ontsnappen uit hun krimpende 'kalifaat'."

Dreigementen

De Amerikanen zeiden dat zij zich niets hoefden aan te trekken van de interne deal tussen Hezbollah en IS en overwogen om het konvooi te bombarderen. Ze zagen daarvan af, mede omdat de strijders familie bij zich hadden en vanwege de buschauffeur, die niets met de beweging te maken had. Om het de jihadisten toch moeilijk te maken, besloten de Amerikanen om de wegen te bombarderen. De kraters zullen niet voorkomen dat zij Oost-Syrië bereiken, maar in ieder geval hebben de Amerikanen iets gedaan.

De Iraakse premier Abadi veroordeelde de deportatie, en zei dat Irak nooit jihadisten zou toestaan om naar Syrië te ontsnappen: alle IS-strijders worden gedood of gearresteerd. Nasrallah en het Syrische regime hadden daarnaast een jaar eerder de Irakezen op het hart gedrukt om Mosul zo snel mogelijk te omsingelen, om daarmee te voorkomen dat IS'ers naar Syrië zouden vluchten.

De Iraakse regering heeft naar aanleiding van de deal besloten om de grens met Syrië, die nu nog grotendeels in handen is van IS, zo snel mogelijk te heroveren en dicht te spijkeren. Daarvoor moet wel nog een enorm gebied worden heroverd, maar in elk geval komen er bij een volgende deal dan geen terroristen meer binnen.

De Amerikanen zijn overigens zelf ook niet vies van een deal met IS, zij het indirect. Vorig jaar sloten hun Syrisch-Koerdische bondgenoten een akkoord met IS waarbij de laatste zijn strijders zou terugtrekken uit het Noord-Syrische Manbij. Honderden jihadisten en hun familieleden kregen 48 uur de tijd om te vertrekken, waarbij de Amerikanen garandeerden het IS-konvooi niet te zullen bombarderen. Een vergelijkbaar akkoord werd in mei gesloten in de stad Tabqa. Iedere keer hielden de Amerikanen zich aan hun woord.