Irak heeft het volgende IS-bolwerk in het vizier: Tal Afar

Na de bevrijding van Mosul, is het nu de beurt aan IS-bolwerk Tal Afar. Iraakse militairen hebben de aanval geopend op de jihadisten in deze stad, die op zo'n 60 kilometer ten westen van Mosul ligt. De verwachting is dat het opnieuw een felle strijd zal worden, want IS laat zich uit geen enkele stad zomaar verjagen.

Het leger heeft de stad en omliggende gebieden omsingeld, en voert bombardementen uit. Duizenden burgers zijn Tal Afar de laatste dagen ontvlucht. Hoeveel mensen er nog precies zitten, weet niemand. Ooit woonden er ongeveer 200.000 Irakezen, vermoedelijk zijn er nog tienduizenden gebleven. De stad was tot voor kort van groot strategisch belang voor IS, want Tal Afar bevond zich precies op de aanvoerroute van Irak naar Syrië.

IS-strijders laten burgers niet vertrekken, en gebruiken hen als levend schild. Burgers die alsnog proberen te vluchten worden geëxecuteerd, aldus de bejaarde Jassem Aziz Tabo uit Tal Afar. Hij ontvluchtte de stad een aantal maanden geleden met twaalf andere familieleden, vertelde hij aan persbureau AP. Zijn zoon moest de ontsnappingspoging met de dood bekopen. "Hij probeerde te vluchten, maar werd gepakt en gedood."

Prijs

Tal Afar zal hoe dan ook worden ingenomen, de vraag is alleen tegen welke prijs. In Mosul kwamen duizenden burgers om het leven in de strijd. Toch zijn er verschillen. Anders dan Mosul, is Tal Afar een stuk kleiner en het stratenpatroon overzichtelijk. Bij de bevrijding van Mosul vormde vooral het historische centrum een probleem, want dat telde veel steegjes en nauwe straten die kriskras door elkaar liepen. Militairen konden zo verdwaald raken en pantservoertuigen pasten moeilijk in de straatjes.

De herovering van Tal Afar kan bovendien de sektarische spanningen laten oplopen. In de stad woonden vroeger zowel sjiieten als soennieten, maar toen IS het gebied overnam, werd de stad gezuiverd van sjiieten. De verwachting is dat veel sjiitische inwoners zullen terugkeren naar hun huizen. Maar in de stad wonen ook veel IS-aanhangers, zoals blijkt uit het feit dat een aanzienlijk deel van de IS-top afkomstig is uit Tal Afar.

Daarnaast kent de stad ook een Turkmeense gemeenschap. De Turkse regering, die zegt op te komen voor dit broedervolk, zegt de situatie in de stad scherp in de gaten te houden. Ankara dreigt indirect met ingrijpen, mochten de belangen van de Turkmeense vluchtelingen in het geding komen en eist dat alle Turkmeense vluchtelingen terugkeren naar hun huizen. Daarnaast moeten ook de sjiitische milities bij de stad vandaan blijven.

De Amerikanen helpen ondertussen met luchtaanvallen de Iraakse strijdkrachten in de operatie. In de laatste weken zijn minstens 50 bombardementen uitgevoerd op de stad. Als Tal Afar eenmaal is heroverd, dan is het grensgebied met Syrië aan de beurt. Daar zitten nog zeker duizenden IS-strijders verscholen.

