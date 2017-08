Irak berecht buitenlandse IS-strijders bij voorkeur zelf

Zoals er binnen IS een onderscheid bestaat tussen lokale en buitenlandse strijders, zo is dat er in Irak ook bij hun berechting. De buitenlanders, die vaak de leiding en een hogere status hadden, worden apart gevangen gehouden en berecht.

Duizenden lokale verdachten die door speciale troepen, leger en politie zijn opgepakt tijdens de bevrijdingsoperaties in Iraakse steden, worden voorgeleid bij een speciale terreurrechtbank nabij Mosul. Daarna worden ze bij gewone rechtbanken berecht.

Veel buitenlandse strijders hebben zich doodgevochten, maar enkele honderden zijn gevangengenomen of hebben zich overgegeven. Waar lokale verdachten worden opgesloten in de overvolle gevangenissen van de legereenheden die hen oppakten, gaan alle buitenlandse naar een van de twee speciale gevangenissen in Bagdad. Er is een derde locatie voor vrouwen.

Dat zegt Raheem Ashimary, een journalist in Bagdad met contacten bij de veiligheidsdienst en veiligheidstroepen die belast zijn met verhoor en bewaking van IS-gevangenen. Hij legt uit dat die eerst voorgeleid worden aan de onderzoeksrechter, waarna hen een proces en een vonnis wacht. De Iraakse overheid wijst een advocaat toe. Omdat Irak geen lid is van het Internationale Strafhof in Den Haag, worden alle IS-verdachten, dus ook de leidinggevenden, in Irak berecht, tenzij ze na terugkeer in eigen land zijn opgepakt.

Geen bezoek

Ashimary legt uit dat in de onderzoeksfase van een paar maanden geen bezoek is toegestaan. Dat is niet alleen om lekken tegen te gaan, maar ook omdat de sporen van het hardhandige verhoor zichtbaar kunnen zijn. Voor minderjarigen lijkt dat anders te liggen, want het 16-jarige Duitse IS-lid Linda Wenzel, dat vorige maand in Mosul gevangen werd genomen, kreeg in Bagdad bezoek van de Duitse ambassade.

Een kolonel van de veiligheids-troepen in Bagdad, die anoniem wil blijven, bevestigt dat er een Nederlands IS-lid in Bagdad gevangen zit. Of dat Laura H.'s man Ibrahim I. (28) is, die eerder dit jaar door het leger is opgepakt, wil hij niet bevestigen.

Veel landen vragen om uitlevering van verdachten, maar Irak is daar niet happig op als ze worden verdacht van moord, zegt Ashimary. "Uitleveringsverdragen worden meestal niet gebruikt voor oorlogsmisdadigers." De kolonel onthult echter dat er wel IS-strijders zijn uitgeleverd aan enkele Golfstaten. Dit voedt geruchten dat rijke families steekpenningen betalen voor de goede behandeling en uitlevering van hun zonen.

Het Internationale Rode Kruis in Bagdad kan de gevangenen als enige bezoeken. Het ontvangt lijsten van de gevangenen en informeert familieleden, zegt woordvoerster Sara al-Zawqari. "We hebben een team dat rechtstreeks met de autoriteiten werkt en probeert op te treden als mensenrechten worden geschonden of als een gevangenis overbevolkt is."