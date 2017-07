Iraanse voorstander van kledingwetten op vakantie gefilmd zonder hoofddoek

Het drinken van alcohol is verboden in Iran en vrouwen moeten verplicht een hoofddoek dragen. Namdari staat juist bekend als een voorstander van de islamitische kledingwetten die in Iran gelden. Het is niet bekend door wie de opnames zijn gemaakt en verspreid.

De presentatrice reageerde met een eigen video, waarin ze – nu wel met een hoofddoek om – uitlegt dat ze in een park was met familieleden en ‘maharem’, goede bekenden waarvoor een vrouw geen hoofddoek hoeft te dragen. Ze zei dat ze wel een shawl droeg, maar dat die was gevallen en dat de opnames juist op dat moment gemaakt zijn. Namdari gaf geen verklaring voor het bier drinken, meldt de BBC.

Hypocriet Op social media wordt het gedrag van de Namdari bekritiseerd. Sommige mensen noemen haar hypocriet. Anderen zeggen dat niet zij het probleem is, maar de ideologie, de cultuur en het systeem die mensen ertoe dwingen ‘dubbel gedrag’ te vertonen. Ook verschenen al snel verschillende cartoons waar de spot werd gedreven met Namdari’s dubbele moraal. Azah Namdari werd kort na de eeuwwisseling bekend door haar tv-programma. Ze droeg als eerste vrouw op de Iraanse televisie kleurrijke, stijlvolle chadors (gewaden die het hele lichaam, behalve het gezicht bedekken) en modieuze sjaals. Volgens de website Iran Wire symboliseert zij de moderne, chador-dragende vrouw: respectvol, maar stijlvol.

