Iraakse troepen zijn begonnen aan offensief tegen IS-bolwerk

De aanval werd zondagochtend aangekondigd door de Iraakse minister-president Haider al-Abadi, meldt persbureau ANP. Na de bevrijding van Mosul vorige maand is Tal Afar nog een van de weinige Iraakse steden in handen van IS.

In de televisietoespraak sprak de premier de bezetters toe: “Je geeft je over of je sterft”. Samen met de internationale coalitie, sjiitische milities en Koerdische strijders wordt geprobeerd om IS in Tal Afar te verslaan. Afgelopen week werden er al bombardementen uitgevoerd, die werden gezien als het voorwerk voor dit offensief.

Uitgestrooide pamfletten De bezette stad is al sinds juni omsingeld door het leger. De Iraakse luchtmacht heeft nu pamfletten uitgestrooid over Tal Afar, waarin de bewoners op de hoogte worden gebracht van de aanval en de op handen zijnde bevrijding. Het Iraakse leger gaat ervan uit dat er nog zo'n 2000 IS-strijders in de stad aanwezig zijn en ongeveer 5000 burgers. De VN schat het aantal burgers een stuk hoger in: tussen de 10.000 en 40.000. Tal Afar is sinds juni 2014 in handen van IS. De stad ligt 80 kilometer ten westen van Mosul en op zo’n 150 kilometer van de Syrische grens. De stad was belangrijk voor IS omdat die daarmee toegang vormde tot goederen uit Syrië.

