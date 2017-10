Iraaks leger herovert Mosuldam

Het kwam in de provincie voor zover bekend niet tot gevechten tussen manschappen van de centrale regering in Bagdad en de Koerden. Koerdische strijders (peshmerga's) hadden de gebieden al verlaten voordat de militairen dinsdag arriveerden, stelde het leger een verklaring. De peshmerga’s hadden de regio's drie jaar in bezit.

Volgens het Iraakse leger hebben de Koerdische strijders zich teruggetrokken naar gebieden die zij bevolkten in juni 2014, voordat terreurbeweging Islamitische Staat het noorden en westen van Irak binnenviel.

Met de overname van de dam zetten de Iraakse strijdkrachten hun opmars voort. Eerder deze week namen ze betwiste gebieden in het noorden van het land over, waaronder de olierijke regio Kirkuk. De Iraakse minister van olie zei vandaag oliebedrijf BP te hebben gevraagd ‘snel plannen te maken om de olievelden bij Kirkuk te ontwikkelen’.

De afgelopen jaren is fel gevochten om de Mosuldam, die begin augustus 2014 werd veroverd door de strijders van IS. Dat vergrootte de angst voor terreurdaden van IS in Irak. De dam zorgt voor een groot aandeel in de elektriciteits- en watervoorziening van de steden in Noord-Irak. Er werd gevreesd dat IS die steden lam zou kunnen leggen door stroom en water af te sluiten. Ook zouden de rebellen de dam kunnen opblazen en zodoende een groot gebied onder water zetten. Mede door steun van de Amerikaanse luchtmacht heroverden de Koerden niet veel later de dam.