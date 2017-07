Iraaks leger executeert IS-strijders

Militairen die mannen met handboeien om slaan en trappen, en hen daarna bij de Tigris doodschieten. Als ze op een lager gelegen klif vallen, blijven de soldaten kogels op hen afvuren. Deze beelden werden vorige week op Facebook geplaatst, en de mensenrechtengroep Human Rights Watch (HRW) heeft nu van een ervan al vastgesteld dat die is opgenomen in het westelijk deel van Mosul.

Daar gaat de strijd nog steeds door, dagen nadat Mosul officieel bevrijd is verklaard. IS-strijders hebben zich verborgen in tunnels en kelders, en met als gevolg bombardementen en felle straatgevechten in een klein deel van het oude centrum. Sinds een week worden journalisten, die tot nog toe het meeste van de strijd meemaakten, geweerd.

Gewapende troepen De executies bij de Tigris roepen associaties op met die door IS in juli 2014 in Tikrit, waar zeker 1700 sjiitische Iraakse soldaten werden doodgeschoten en in de rivier gegooid. HRW heeft er al eerder op gewezen dat Iraakse militairen en politiemensen vermeende IS-strijders stand-rechtelijk executeren, maar stelt nu vast dat zij zelfs niet meer proberen hun misdaden te verbergen. HRW-onderzoekster Belkis Wille klaagde vorige week donderdag dat er geen reactie komt uit Bagdad, wat ‘het gevoel van straffeloosheid onder de gewapende troepen in Mosul vergroot’. Hoge Iraakse legerautoriteiten meldden daarop dat de bewuste video’s bekend zijn en dat er onderzoeken zijn gestart. Volgens Human Rights Watch probeert het Iraakse leger de misdaden niet eens meer te verbergen In de straten waar de strijd voortgaat zitten ook nog burgers vast, maar het Iraakse leger beschouwt iedereen die nu nog wordt gevonden als een aanhanger van IS. Deels zijn het de gezinnen van strijders, maar ook hun Yezidi-’slavinnen’ en burgers die als menselijk schild werden vastgehouden.

Verborgen tunnel Twee Tsjetsjeense kinderen van een IS-strijder werden op het nippertje gered, net als een door IS gekidnapt Yezidi-kind en een Yezidi-vrouw die aanvankelijk werd aangezien voor een Duitse strijdster. Een nichtje van Nadia Murad, de ex-gegijzelde die overal ter wereld over de gruwelijkheden van IS jegens de Iraaks-Koerdische minderheid de Yezidis vertelt, is hier recent bij een bombardement omgekomen, meldden Murad en andere bronnen ter plaatse. Het leger meldde zaterdag dat twintig IS-vrouwen met wapens en zelfmoordgordels zijn overmeesterd in een verborgen tunnel. Ze kwamen uit Duitsland, Rusland, Tsjetsjenië, Turkije, Libië en Syrië. Langs de Tigris worden dagelijks levenloze lichamen aangetroffen Stroomafwaarts langs de Tigris zijn de afgelopen weken dagelijks lijken aangetroffen, meldt onder meer the Guardian vanuit de Iraakse plaats Qayyara. De meeste lichamen zijn geboeid en met blinddoek, wat het vermoeden voedt dat leger of politie hen in de rivier hebben gedumpt. De lichamen zijn te zeer aangetast om hen te kunnen identificeren, maar lijken meest twintigers.

Militaire parade In Bagdad werd zaterdag de overwinning op IS gevierd met een militaire parade onder het toeziend oog van premier Abadi, waaraan leger, politie en ook de door Iran gesteunde sjiitische milities in de Hashed al-Shabi meededen met tanks en andere groot materieel. Het leger bereidde ook de herovering van andere Iraakse gebieden voor, die nog in handen zijn van IS. Zoals Talafar, een van origine gemengd sjiitisch en soennitisch-Turkmeense stad die van strategisch belang is, maar ook onderdeel van de geopolitieke strijd tussen Iran en Turkije. Het leger beschouwt iedereen die nu nog wordt gevonden als een aanhanger van IS Om die strijd niet uit te lokken, mochten de sjiitische milities de stad alleen omsingelen, niet innemen; dat moeten de speciale troepen van de zogenoemde ‘Gouden Brigade’ doen die in Mosul een goede staat van dienst opbouwde en niet betrokken lijkt bij de executies. En een van de laatste bolwerken is Hawija, nabij de oliestad Kirkoek, waar nog een hevige strijd wordt verwacht.

