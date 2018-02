IOC neemt geen verdere stappen tegen Jillert Anema

Het IOC neemt zo een snel besluit in een zaak die donderdag de Nederlandse gemoederen flink bezig hield in Zuid-Korea. Anema had bij de Spelen in Sotsji in 2014 aan toenmalig bondscoach Arie Koops gevraagd of de Nederlanders coulant wilden omgaan met de Fransen, toen de tegenstander van Nederland in de eerste ronde van de ploegenachtervolging.

Lees verder na de advertentie

Anema was de Franse coach, maar hij had geen fit team. Zijn vrees was dat gezichtsverlies zou betekenen dat de Fransen minder subsidie zouden krijgen. Als tegensprestatie zou Alexis Contin bij een valpartij van Nederland zich hebben laten terugzakken.

NOC*NSF had vier jaar na dato de zaak alsnog gemeld bij het IOC, nadat de Volkskrant er donderdag over had bericht. Algemeen directeur Gerard Dielessen zei afgelopen week bij de NOS dat hij vond dat de sportkoepel juist had gehandeld, maar dat het beter was geweest de zaak meteen te melden bij het IOC. Dat werd toen niet gedaan, omdat er intern door onder meer toenmalig chef de mission Maurits Hendriks werd gezocht naar een ‘passende maatregel’. Het werd de officiële waarschuwing, gestuurd omdat Anema de ‘olympische waarden had geschonden’.