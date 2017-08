Inzet witte acteurs voor gekleurde rollen in Hollywood onder vuur

Witwassen is een heet hangijzer in Hollywood. En dan gaat het niet om geld uit de onderwereld naar de bovenwereld toveren, maar om het witwassen van rollen in films.

Hollywood heeft decennialang witte acteurs ingezet voor niet-witte rollen; denk bijvoorbeeld aan cowboyfilms waarin Indianen door witte Amerikanen met wat schmink en een verentooi werden gespeeld. Of de zwaar bekritiseerde minstreelshows, waarbij witte acteurs zich zwart schminkten en enorm grote lippen en ogen tekenden om zwarte mensen op spottende wijze uit te beelden.

Maar het huidige witwas-debat concentreert zich rond het compleet veranderen van een niet-wit karakter uit een verhaal in een wit karakter. Het jongste voorbeeld is dat van het Aziatische personage uit de Amerikaanse strip 'Hellboy'.

Voor de verfilming van Hellboy was de witte, Britse acteur Ed Skrein gecast voor de rol van Majoor Ben Daimio, die in het oorspronkelijke verhaal van Japans-Amerikaanse origine is. Skrein, bekend van onder andere de succesvolle tv-serie 'Game of Thrones', maakte vorige week nog verheugd bekend dat hij de rol had gekregen. Maar nadat er ophef ontstond over zijn deelname, liet hij gisteren weten uit de film te stappen.

Nadat de hashtag #oscarssowhite vorig jaar viraal ging toen er niet één zwarte acteur genomineerd was voor een Oscar, is de discussie over ras en vertegenwoordiging in Hollywood sterker dan ooit aanwezig. Een aantal prominente acteurs en filmmakers, zoals het echtpaar Jada en Will Smith en Spike Lee, boycotte het grootste filmgala dat jaar. Dit soort acties valt samen met een bredere opleving van een Amerikaans en wereldwijd debat over racisme en dekolonisatie.

Op Twitter schreef Skrein een verklaring, waarin hij zei niet te weten dat zijn personage van Aziatische komaf is en noemde hij de ontsteltenis 'begrijpelijk'. "Dit karakter op een cultureel accurate manier presenteren is betekenisvol voor mensen, en die verantwoordelijkheid verwaarlozen zou een zorgelijke voortzetting betekenen van het verduisteren van de verhalen en stemmen van minderheden in de kunsten." Online was er veel waardering van Skrein's beslissing: "Zo stop je whitewashing", was één van de commentaren.

Grieven

Rond dat debat, voornamelijk aangezwengeld door Afro-Amerikanen, laten ook Aziatische Amerikanen steeds meer van zich horen. Vorig jaar kreeg ook Scarlett Johansson veel kritiek omdat ze de rol van Aziatische majoor Mira Killian vertolkte in de verfilming van de animatie 'Ghost in the Shell'. Actrice Tilda Swinton werd ook bekritiseerd vanwege haar rol in 'Doctor Strange'. De oorspronkelijke rol van Tibetaanse mysticus werd voor haar veranderd in die van een Keltische vrouw. Ed Skrein is één van de weinige acteurs die vanwege de kritiek openlijk afstand doet van zijn rol.

Aziatische acteurs, weinig zichtbaar in Hollywood, maken de laatste tijd meer statements. Zo besloten twee Aziatische acteurs met de Amerikaanse politieserie 'Hawaii Five-O' te stoppen omdat ze minder betaald kregen dan de witte acteurs. Hun grieven hebben ook te maken met films die in het verleden zijn gemaakt, waarbij Aziaten vaak op onflatteuze wijze door witte acteurs werden vertolkt. Een bekende rol was bijvoorbeeld die van de opvliegerige Japanse 'mister Yunioshi' uit de klassieker 'Breakfast at Tifanny's' door Mickey Rooney. Nu wordt die rol uit 1961 als een naar geval van 'yellowface' omschreven.

Maar ook een niet-witte actrice, de Dominicaans-Haïtiaanse Zoë Saldana, moest het vorig jaar ontgelden toen zij de zwarte jazzartiest Nina Simone vertolkte in een speelfilm over haar leven. Saldana noemt zichzelf niet ontegenzeggelijk 'zwart', is afwezig in het racismedebat en behielp zich bovendien van donkere schmink en een nepneus om op Simone te lijken. Volgens fans van de uitgesproken zangeres, die ook burgerrechtenactiviste was, zou Simone zich omdraaien in haar graf.