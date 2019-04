Inzamelingsacties, een wake op de Dam: Nederland staat stil bij aanslagen Sri Lanka

Ramona de Wit uit Enkhuizen was stomverbaasd toen zij op Paaszondag een appje ontving uit Sri Lanka. “Ik las het berichtje en zat meteen rechtop in mijn bed. Al gauw kwamen foto’s binnen van de verwoeste kerk en gewonde mensen.” De Wit heeft een stichting waarmee ze actief is op Sri Lanka en ­besloot daarmee geld in te zamelen voor de slachtoffers en nabestaanden. Ze heeft nu 1000 euro opgehaald. “We streven naar 20.000 euro, maar alle beetjes helpen.”

Lees verder na de advertentie

De Wit, geboren op Sri Lanka, keert geregeld terug om met haar stichting Kalyani vrijwilligerswerk te doen. Ze bouwde vijf computerscholen, waar kinderen onder meer Engelse lessen volgen. Zondag zou ze aankomen op Sri Lanka, maar vanwege haar zieke zoontje annuleerde zij haar tickets. Op diezelfde dag vonden de aanslagen plaats.

Herbouw van de getroffen kerken Via sociale media en haar vriendenkring probeert ze geld op te halen voor mensen die de ramp overleefden of dierbaren zijn verloren. “We hebben een oproep gedaan op de website van de stichting en een Facebookpagina aangemaakt.” Ook gaat ze na de meivakantie basisscholen in Enkhuizen benaderen die al eerder geld hebben opgehaald voor stichting Kalyani. Het ingezamelde geld wil zij ­besteden aan onder meer het herbouwen van de getroffen kerken, de opvang voor gewonde slachtoffers en voor zaken als rollators, bloeddrukmeters en verband. Met de wake hopen wij een signaal af te geven dat wij aan Sri Lanka denken en hen bijstaan Cornelis Verhagen Ook elders staan Nederlanders stil bij de aanslagen. Gisteravond werd op de Dam in Amsterdam een wake gehouden voor de slachtoffers. Organisator Cornelis Verhagen was lange tijd coördinator bij Sri Lanka Werkgroep Nederland en heeft een aantal Srilankaanse vrienden die niet ver van de plek wonen waar een van de bomaanslagen plaatsvond. “Met de wake hopen wij een signaal af te geven dat wij aan Sri Lanka denken en hen bijstaan.” Op de Dam was gisteren burgemeester Femke Halsema aanwezig. Ook de Tweede Kamer stond bij de aanslagen stil.

Lees ook: