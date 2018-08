Inzamelingsactie voor terugkerende Syriërs nog geen succes

Het geld is bedoeld voor Syriërs die weer terugkeren naar hun huis in de door de oorlog verwoeste wijken. Door het opgehaalde bedrag moeten keuzen worden gemaakt. En wordt voorrang gegeven aan Syriërs die gehandicapt zijn geraakt of weduwe zijn geworden met kinderen.

Het Rode Kruis wil hen helpen met het opbouwen van hun bestaan daar. In de praktijk gaat het om het leefbaar maken van huizen en zorgen voor drinkwater, eten en medische hulp.

Bij de actie voor Sint Maarten liep het in de eerste week al in de miljoenen Merlijn Stoffels

Normaliter is de eerste week bij een inzamelingsactie toonaangevend. “Bij de actie voor Sint Maarten liep het in de eerste week al in de miljoenen”, zegt Stoffels. “Je ziet dat mensen guller geven als het gaat om een ramp in plaats van een oorlog."

Een vrachtwagen met hulpgoederen van de Rode Halve Maan in de Syrische stad Oost-Gouta, afgelopen maart. © EPA

Onterecht vindt Stoffels. “Syriërs die terugkeren naar gebieden waar niet meer wordt gevochten hebben onze hulp even hard nodig hebben om te overleven als slachtoffers van rampen. Wat het lastig maakt is dat mensen veel minder met de problematiek geconfronteerd worden. "Bij rampen zie je de hele dag beelden vanuit het gebied op het nieuws, voor de problematiek in Syrië geldt dat niet." Toch blijft hij hoopvol. “Veel mensen zijn nog op vakantie, hopelijk zal een deel van hen bij terugkomst nog doneren.”

Het gaat de actie niet alleen om Syrische vluchtelingen die tijdelijk asiel zochten in Nederland, de hulp gaat ook naar Syriërs die hun woonplaats zijn ontvlucht en voor een periode in een andere Syrische stad of nabijgelegen land hebben geleefd.

Wanneer de actie, via giro 7244 stopt is nog onduidelijk. In en om de gebieden in Syrië waar nog wel wordt gevochten zal het Rode Kruis noodhulp blijven verlenen.