Inzamelingsactie moet Syriërs helpen thuiskomen

Het Rode Kruis wil Syriërs helpen zich opnieuw in hun land te vestigen. Daarvoor schakelt het de hulp van Nederland in. De Nederlandse tak van de hulporganisatie opende vandaag giro 7244 voor Syriërs in het Midden-Oosten die naar hun land willen terugkeren, nu het geweld is afgenomen. De hulporganisatie ziet voor het eerst in zeven jaar dat Syriërs naar huis willen. Voornamelijk vanuit Syrië zelf, maar ook vanuit buurland Libanon. Mondjesmaat keren zij terug in steden als Homs, Aleppo, Oost-Ghouta en Daraa, waar tot voor kort hevige gevechten woedden.

Het zou niet om een internationaal gecoördineerde operatie van het Rode Kruis gaan. Vooralsnog is de Nederlandse tak de enige die via het gironummer geld inzamelt. Wellicht volgen snel nog andere landen. Merlijn Stoffels, een woordvoerder van het Rode Kruis bezocht, in Syrië de gebieden waar het meest naartoe werd getrokken en schrok van de situatie. “Wat we aantroffen was totale verwoesting. Dat is ook wat Syriërs thuis aantreffen. Het puin is soms niet te overzien.”

Stoffels zag wel een wil bij veel Syriërs om hun leven weer op te bouwen en de gemeenschap nieuw leven in te blazen. Die wil is sterk. Volgens de Verenigde Naties zijn in de eerst helft van dit jaar naar schatting al zo'n 750.000 ontheemden in Syrië naar hun huizen teruggekeerd. “Enerzijds waarschuwen we Syriërs voor de gevaren. Dat het meeste geweld geluwd is, betekent niet dat het land automatisch veilig is", zegt Stoffels. "Anderzijds houdt het mensen niet tegen. Zij maken die keuze, dus moeten we ze gaan helpen. We hebben gezien hoe moeilijk de situatie is. Het is zaak om hen in de beste omstandigheden thuis te laten komen.”

Ze kunnen hun hypotheek, hun huur niet betalen en hebben jarenlang in de opvang of bij gastgezinnen gezeten Merlijn Stoffels

Steun in de rug Het gros dat terugkeert komt volgens Stoffels vooral vanuit Syrië zelf. “De meesten zijn in eigen land op de vlucht geslagen. Maar ook vanuit buurlanden zoals bijvoorbeeld Libanon keren ze zachtjes aan terug." Het Rode Kruis roept hulporganisaties, overheden en bedrijven en de Nederlanders op de terugkeerders een steun in de rug te geven. Stoffels: “Mensen die we spraken, hadden vaak nauwelijks geld om eten te kopen. Huizen moeten hersteld worden, er moet medische hulp komen, levensmiddelen, voedsel en drinkwater." Daarnaast hoopt het Rode Kruis ook mogelijkheden te bieden om Syriërs een startkapitaal te kunnen geven, waarmee ze een winkeltje kunnen openen of hun land weer kunnen gaan verbouwen. “Mensen keren terug met hoop, maar ook met angst", zegt Stoffels. "Ze kunnen hun hypotheek, hun huur niet betalen en hebben jarenlang in de opvang of bij gastgezinnen gezeten. Of ze waren simpelweg dakloos. Die huur ging ondertussen gewoon door. Vaak zijn ze dan door hun reserves heen.” Doneren kan via IBAN NL19 INGB 0000 0072 44 of Giro 7244 ten name van het Nederlandse Rode Kruis in Den Haag.

