Inwoners Venezuela zijn kilo’s lichter door voedseltekorten

Meer dan tweederde van de ondervraagden zegt de afgelopen drie maanden hongerig wakker te zijn geworden omdat ze niet genoeg geld hadden om eten te kopen. Een jaar eerder gaven inwoners van Venezuela al aan 8 kilo te zijn afgevallen. De onderzoekers ondervroegen volwassenen door het hele land.

Het onderzoek van de universiteiten is volgens persbureau Reuters één van de weinige betrouwbare bronnen over de Venezolaanse bevolking. Het laat een trend zien van toenemende armoede en honger. Onder president Nicolas Maduro is het land in een zware crisis gekomen, onder meer door dalende olieprijzen. Dat leidde de afgelopen jaren tot sociale onrust en dodelijke demonstraties.

Prijzen namen afgelopen jaar met ruim 4.000 procent toe. Volgens het onderzoek wordt er weinig voedsel geïmporteerd en moeten mensen uren in de rij staan voor basale boodschappen als bloem. ,,De kloof tussen toenemende prijzen en inkomen is zo algemeen dat bijna elke Venezolaan arm is”, zegt onderzoeker Maria Ponce van de universiteit Andres Bello. De inwoners krijgen niet alleen weinig, maar ook slecht eten binnen, met een tekort aan vitamines en eiwitten.