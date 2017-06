Inwoners Kaapstad op rantsoen wegens extreme waterschaarste

Nog maar tien procent van de watervoorraad van Kaapstad is over. In de stad heerst daarom op dit moment het strengste waterregime: inwoners mogen nog maar honderd liter water per dag gebruiken.

Het watergebruik in Kaapstad wordt nu dus gelimiteerd tot honderd liter per dag. Vergeleken met het gebruik in Nederland – zo’n 120 liter per persoon per dag – is dat nog best veel in tijden van waterschaarste.

De droogte wordt veroorzaakt door verschillende factoren als een gegroeide bevolking, El Niño en klimaatverandering. Tegenover CNN verklaarde Patricia de Lille, burgemeester van Kaapstad: ”Klimaatverandering is een realiteit en we kunnen niet alleen afhankelijk zijn van regenwater om onze dammen te vullen. We moeten op zoek naar alternatieve bronnen zoals ontzilting en ondergrondse watervoerende lagen.”

Laag waterverbruik Nederland

Volgens Eddy Moors, werkzaam voor Wageningen Environmental Research en hoogleraar Water & Klimaat aan de Vrije Universiteit, ligt het waterverbruik in veel delen van de wereld een stuk hoger dan in Nederland. Moors: "Het lage waterverbruik in Nederland is behoorlijk uniek. Zo gebruikt de gemiddelde Amerikaan zo’n 300 tot 400 liter per dag. In Zuid-Afrika ligt het verbruik in dezelfde orde van grootte."

Het droge en warme klimaat in Zuid-Afrika is volgens Moors slechts een van de oorzaken waardoor Zuid-Afrikanen fors meer water gebruiken dan Nederlanders. Moors: "In Nederland is de invoering van waterbesparende douchekoppen heel succesvol geweest. Daarnaast gaan we hier in Nederland een stuk bewuster om met ons waterverbruik."

In Nederland is de invoering van wa­ter­be­spa­ren­de douchekoppen heel succesvol geweest. Eddy Moors Wageningen Environmental Research

Zuid-Afrika behoort tot de dertig droogste landen ter wereld. De neerslag van 460 millimeter per jaar is ongeveer de helft van het mondiale gemiddelde en is bovendien niet gelijk over het land verdeeld. Het is weken geleden dat Kaapstad een serieuze regenbui heeft gezien en ook voor de komende drie weken wordt geen regen verwacht.

Door het strenge waterregime zoeken inwoners van Kaapstad naar manieren om water te besparen. Zo wordt het toilet alleen doorgetrokken als dat echt nodig is en gebeurd dit met water dat al is gebruikt in de douche of wasbak.

Lees ook: Strijd tegen weglekken van kostbaar water