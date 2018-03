Investeerders klagen Facebook aan

Deze week verdampte al zo'n 9 procent van de waarde van het bedrijf achter het grootste sociale netwerk ter wereld. Daardoor werden beleggingen van investeerders in Facebook ook minder waard.

Aanleiding is een schandaal rond Cambridge Analytica. Dit bedrijf, dat opgezet werd door Trump-financier Robert Mercer en geleid door Trump-adviseur Steve Bannon, kon onder valse voorwendselen aan de Facebook-gebruikersprofielen komen van 50 miljoen Amerikaanse kiezers, zonder dat die daar erg in hadden. De Trump-campagne gebruikte deze om de emoties en het stemgedrag van miljoenen Amerikaanse kiezers te beïnvloeden. Facebook heeft lange tijd gedaan of zijn neus bloedde.

Uit documenten blijkt dat Facebook eind 2015 al wist van het lek, maar niet genoeg deed om gebruikers te waarschuwen. Facebook maakte op 3 februari 2017 in zijn jaarverslag wel melding van 'datalekken en onjuist gebruik van gegevens, waardoor mogelijk bedrijfs- of reputatieschade kan ontstaan'. Volgens de investeerders werd echter nooit gemeld dat Facebook zijn eigen privacybeleid schond door derden toegang te geven tot gebruikersgegevens zonder toestemming van de gebruikers.

De Amerikaanse toezichthouder FCC onderzoekt of er inderdaad privacyregels zijn geschonden. De privacywaakhond kan per geval een boete van duizenden dollars opleggen.

Delete Facebook

Ook Amerikaanse en Europese politici storen zich aan de passieve houding van Facebook. Voorzitter Antonio Tajani van het Europees Parlement sprak vandaag van een ‘onacceptabele inbreuk op de privacyrechten van onze burgers’ als de beweringen waar zijn en stelt een onderzoek in. Ook de Britse premier Theresa May sprak haar bezorgdheid uit. “Het is essentieel dat mensen erop kunnen vertrouwen dat hun persoonlijke gegevens zorgvuldig beschermd en gebruikt worden”, liet ze via een woordvoerder weten.

Gebruikers roepen ondertussen op sociale media op Facebook de rug toe te keren via #deletefacebook. Opvallend is dat ook medeoprichter van WhatsApp Brian Acton zich bij die oproep heeft aangesloten. Hij verkocht de berichtendienst in 2014 voor 19 miljard dollar aan Facebook. In tegenstelling tot Jan Koum, die eveneens betrokken was bij de oprichting van WhatsApp, werkt hij niet meer voor het bedrijf.

Het is de vraag in hoeverre Facebook nu nog iets te verwijten valt.