Investeerder Elliott, bekend van AkzoNobel: chipsfabrikant NXP is meer waard

Elliott, het investeringsfonds dat AkzoNobel al maanden achter de broek zit, roert zich weer. Het fonds, in 1977 opgericht door de Amerikaan Paul Singer, bemoeit zich volgens persbureau Bloomberg nu met de overname van de Nederlandse microchipfabrikant NXP. Die overname leek al in kannen en kruiken te zijn.

Volgens Bloomberg is Elliott van mening dat het Amerikaanse Qualcomm te weinig betaalt voor NXP. Daarom eist het fonds, dat steun zou hebben van minstens twee andere investeerders, dat NXP de onderhandelingen over de deal heropent. NXP wilde gisteren geen inhoudelijke reactie geven op het bericht van Bloomberg. Er werken in Nederland zo’n 2400 mensen voor NXP.

Qualcomm en NXP, ooit onderdeel van Philips, bereikten het afgelopen jaar op 27 oktober overeenstemming over de overname, waarmee 47 miljard dollar (45 miljard euro) is gemoeid. In geld gemeten is het de grootste overname ooit in de chipindustrie.

De actie van Elliott is opvallend omdat de directie, de commissarissen én de aandeelhouders van NXP de deal al hebben goedgekeurd. Die laatste groep deed dat in januari. Maar blijkbaar ziet Elliott toch mogelijkheden om een hogere prijs te bedingen.

Helemaal beklonken is de overname hoe dan ook nog niet. Kartelautoriteiten buigen zich nog over de deal. Zij bekijken of Qualcomm en NXP samen niet te machtig worden. Qualcomm is vooral groot in chips voor mobiele telefoons, NXP in chips voor de auto-industrie. De verwachting was dat de overname eind dit jaar zou zijn afgerond.

Kopzorgen Elliott, dat ongeveer 32 miljard dollar in beheer heeft, is dit jaar bijzonder actief en bezorgt menig bedrijfsbestuurder kopzorgen. Al maanden eist Elliott, dat in december een belang van 3,25 procent kocht in AkzoNobel, dat de leiding van de multinational in gesprek gaat met PPG Industries, het Amerikaanse bedrijf dat drie keer een bod heeft gedaan op AkzoNobel. In Elliotts optiek waren die biedingen aantrekkelijk. Omdat de Akzo-leiding in Elliotts ogen weigerde om een serieus gesprek met PPG te voeren, toog Elliott naar de rechter. Het fonds eiste een speciale aandeelhoudersvergadering om te stemmen over de manier waarop de president-commissaris van AkzoNobel, Antony Burgmans, omsprong met de overnamepoging. Bij de rechtbank haalde Elliott bakzeil. Elliott roerde zich dit jaar ook bij de Zuid-Koreaanse gigant Samsung, bij de grote mijnbouwer BHP Billiton en bij Arconic, een Amerikaanse producent van aluminium onderdelen. Steeds ging het Elliott om de verkoop van bedrijfsonderdelen, om veranderingen in de bedrijfsorganisatie en/of het vertrek van bestuurders. Bij Arconic lukte dat laatste, bij BHP Billiton ving Elliott tot nu toe bot.

