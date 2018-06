Intimidaties zoals bij De Telegraaf bedreigen de persvrijheid

Dat zegt criminologe Marjolein Odekerken van het Verwey Jonkerinstituut, die onder meer bedreigingen van journalisten onderzoekt. In de nacht van maandag op dinsdag reed een onbekende man in een witte bestelauto tegen de glazen gevel van het gebouw van De Telegraaf in Amsterdam. Daarna stak hij de auto in brand. Het gebeurde op een paar honderd meter van het gebouw waar de redactie van het weekblad Panorama zit. Daar werd vorige week laat op de avond de gevel bestookt met een antitankwapen. Die dader, lid van een motorbende, is inmiddels aangehouden.

Het is nog niet bekend of er een link is tussen beide incidenten. Van de dader bij de Telegraaf ontbrak gisteren nog ieder spoor, zodat ook diens motief niet duidelijk is. Maar beide media schrijven veel over zware criminaliteit en eerder werd ook al bekend dat individuele journalisten van De Telegraaf zijn bedreigd vanuit die hoek.

Vooral freelancers zijn kwetsbaar voor bedreiging Thomas Bruning

“We laten ons niet intimideren en gaan door met ons werk”, liet hoofdredacteur Paul Jansen direct weten. Tegenover Odekerken en collega’s zeggen journalisten dat bedreiging niet alleen een groot effect heeft op hun privéleven – angst in hun eigen leven en voor naasten – maar ook voor hun werkwijze. “Sommige dingen schrijven ze niet meer, sommige wijken gaan ze niet meer in en bepaalde bijeenkomsten wonen ze niet meer bij voor hun eigen veiligheid.” Odekerken pleit daarom al langer voor extra beveiliging. “Zoals de panden van media, maar ook een betere mogelijkheid om aangifte te doen. Bij de misdaadjournalisten die wij spraken zijn de bedreigingen niet alleen ernstiger, maar ook georganiseerd. Wij pleiten daarom voor meer beveiligingscapaciteit.”