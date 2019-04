Interview met Frenkie de Jong: Ik zit nog lang niet aan de wereldtop

Frenkie de Jong (21) uit Arkel zit op een stoep. De zon schijnt. Het leven lacht hem toe. Want ga maar na: koploper met Ajax in de eredivisie, bekerfinalist en komende dinsdag wacht de eerste halve finale in de Champions League tegen Tottenham Hotspur in Londen.

Voor hem ligt een wit vel met vier voetbaltermen. De Jong neemt ze voorzichtig in zich op. “Afstandsschot, dieptepass, inzicht en beslissender zijn in de eindfase”, ontcijfert de middenvelder het handschrift van de verslaggever. Of hij iets van die termen herkent? Een ontwapenende lach volgt: “Dit zijn mijn verbeterpunten.”

De Jong heeft gelijk. Beter gezegd: dit noemde hij vorig jaar december als zijn verbeterpunten in een interview met Fox Sports. De Jong, iemand bij wie de jongensachtige lach nooit ver weg is, sloot zijn opsomming van zelfkritiek destijds af met: “en zo kan ik nog wel even doorgaan”.

Bij veel voetbalvolgers wekten die uitspraken nogal wat verwondering, verbazing. Was dit nu de voetballer die wedstrijd na wedstrijd met superlatieven omgeven wordt? Iemand die een maand later, in januari, voor een recordbedrag van 75 miljoen euro een vijfjarige verbintenis tekende bij FC Barcelona? Ja, dat was diezelfde persoon.

Hoe De Jong nu, vier maanden later, naar zijn toen genoemde verbeterpunten kijkt? Allereerst zijn afstandsschot. “Dat is min of meer hetzelfde gebleven”, vindt De Jong. “Ik heb nog niet zo’n goed afstandsschot dat ik denk: laat ik het eens proberen. Of ik daar onzeker over ben? Nee, eerder realistisch. Als ik op 25 meter van het doel sta, dan weet ik dat de kans klein is als ik op het doel schiet. Dan is het beter om over te passen.”

Of die voortdurende lofzang ook wel eens ongemakkelijk voelt voor hem? “Over het algemeen heb ik er geen problemen mee”, vertelt De Jong. “Iedereen is vrij om iets te zeggen over mij. Ik denk dat ik zelf wel een redelijk beeld heb van wat ik nog kan verbeteren. Daar zitten deze dingen zeker tussen”, knikt de middenvelder naar het papiertje voor hem.

Vier maanden later haalt De Jong zijn schouders op, terwijl hij een flesje water in zijn handen heeft. “Ik denk dat je als voetballer altijd verbeterpunten zult hebben”, zegt hij weloverwogen op trainingscomplex De Toekomst. “Ik zeker. Ik ben nog een jonge speler. Ik zit nog lang niet bij de wereldtop. Om daar te komen moet ik hongerig blijven om mezelf te blijven verbeteren.”

En, tot slot: helemaal onderaan het vel papier staat nog een vijfde onderdeel: zijn duelkracht. Of De Jong ook vindt dat hij daarin het meest verbeterd is het afgelopen half jaar? Middenvelders als Sané (met Oranje tegen Duitsland) en Modric (Real Madrid) en Matuidi (Juventus) zette hij soms fel en stevig opzij. De Jong knikt. “Ik heb altijd wel duels gewonnen”, verduidelijkt hij. “Maar mijn duelkracht is de laatste maanden wel flink verbeterd, ja. Het winnen van duels is niet altijd een kwestie van pure kracht. Het draait ook om inzicht. Om wanneer je in moet stappen of wanneer je je lichaam in moet zetten. Dat lukt me steeds beter.”

Zijn inzicht? “Dat is wel goed”, vindt De Jong. Beslissender zijn in de eindfase van het veld? “Dat kan nog steeds beter”, zegt hij een tikje schoorvoetend. “Ik denk dat ik mezelf nog iets vaker in de positie moet zetten dat er een assist of goal kan komen.”

Grenzen verleggen

Tot zover de zelfanalyse van De Jong. De collectieve groei van Ajax is – uiteraard – zwaarwegender in de prestaties. Vooral het geloof, het geloof om grenzen te verleggen, is bewonderenswaardig bij het elftal van trainer Ten Hag. De Jong: “Ik denk dat we altijd wel zelfvertrouwen hebben gehad. Maar ja, als je tegen Bayern München, Real Madrid en Juventus speelt, en je merkt dat je mee kunt of zelfs beter bent, dan groeit het geloof in eigen kunnen.”

En verder? “We zijn een gedisciplineerd team nu”, vervolgt De Jong, die in 2015 de overstap maakte van Willem II naar Ajax. “Iedereen wil voor elkaar werken. Daarnaast ­hebben we een goede visie en tactiek.”

Wie weet waar dit wonderlijke seizoen eindigt. Of De Jong al beseft wat er gebeurt met hem en Ajax? Voor het eerst op deze zomerse voorjaarsmiddag valt er een korte stilte in zijn raak geformuleerde woordenstroom. “Ja, wel een beetje”, zegt De Jong, terwijl hij uitkijkt over het lege trainingsveld. “Maar ik wil niet te lang dromen of te veel genieten”, haast hij zich erbij te zeggen. “Want dan kan het zomaar over zijn. Dat is het gevaar. Laat ik het zo zeggen: hopelijk kunnen we na dit seizoen genieten.”