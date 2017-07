Interpol verspreidt lijst met namen van mogelijke zelfmoordterroristen

De internationale politieorganisatie denkt dat de kans op aanslagen door ‘lone wolves’ in Europa is toegenomen, nu IS nederlagen heeft geleden in zowel Syrië als Irak. In Irak is de laatste IS-stad Mosul onlangs heroverd door het Iraakse leger en in Syrië wordt nog altijd gestreden om Raqqa, de zelfbenoemde hoofdstad van IS. Daar zouden nog zo’n 2.000 IS’ers zijn.

De mensen die op de lijst staan zijn opgeleid om met explosieven om te gaan, zodat ze zo veel mogelijk slachtoffers kunnen maken

Verspreid Er is nog geen bewijs dat de IS-strijders die op de lijst staan al in Europa zijn, maar Interpol heeft de lijst verspreid onder Europese landen in de hoop dat zij meer informatie hebben. De mensen op de lijst, die op 27 mei werd verspreid, worden door Interpol omschreven als ‘individuen die opgeleid zijn om met explosieven om te gaan, zodat ze zo veel mogelijk slachtoffers kunnen maken’. Ze zouden hebben aangegeven dat ze bereid zijn een zelfmoordaanslag te plegen en dat ze martelaar voor de islam willen worden. Behalve hun namen staat op de lijst ook sinds wanneer ze zijn aangesloten bij IS, hun laatste bekende woonadres, de naam van hun moeder en naar welke moskee ze gaan. Ook zijn er foto's toegevoegd. Een lijst waarop ook de namen stonden van mogelijke aanslagplegers die geboren zijn in het Midden-Oosten was er tot nu toe nog niet

Mogelijke aanslagplegers In 2015 waren volgens de VN 20.000 buitenlandse strijders aanwezig in Iraq en Syrië, waarvan 4.000 uit Europa. Een lijst waarop ook de namen stonden van mogelijke aanslagplegers die geboren zijn in het Midden-Oosten was er tot nu toe nog niet. Of en wanneer de IS-strijders naar Europa komen is volgens Interpol afhankelijk van een aantal factoren. De belangrijkste daarvan is of IS erin slaagt een nieuwe basis te vinden, als het die in Raqqa straks definitief kwijt is. Die zou dan volgens steeds sterker wordende geruchten ten zuidoosten van Raqqa moeten komen, in het gebied tussen Deir ez-Zor en Abu Kamal. Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk

Nederland Eerder dit jaar waarschuwde de AIVD al voor terugkerende jihadisten uit Syrie en Irak. Zij zouden een steeds grotere dreiging vormen voor de veiligheid in Nederland. Het gaat om ervaren en geharde strijders die zich hier zouden kunnen toeleggen op het voorbereiden en plegen van aanslagen of het rekruteren van nieuwe strijders. De inlichtingendienst AIVD verwacht, nu de strijdgroepen in Syrië en Irak steeds verder in het nauw worden gedreven, dat steeds meer Nederlandse jihadisten terug willen. De huidige groep terugkeerders vormt een grotere dreiging dan voorheen. "Ze bleven langer in het strijdgebied, kregen wapentraining, deden strijdervaring op en bouwden aan hun jihadistische netwerk." De inlichtingendienst waarschuwde ook specifiek voor het gevaar van militair getrainde kinderen die door hun ouders zijn meegenomen naar het strijdgebied. Er bevinden zich daar minstens tachtig Nederlandse kinderen. Ongeveer de helft van hen is daar geboren, de rest is door één of beide ouders meegenomen. Sinds het uitbreken van het conflict in Syrië en Irak reisden ongeveer 280 Nederlandse jihadisten naar het strijdgebied. De meesten sloten zich aan bij IS. Tot nu toe keerden ongeveer vijftig van hen terug naar Nederland en zijn er 45 waarschijnlijk omgekomen. Lees ook: Terug van de jihad. En dan? Lees ook: Zo bereiden landen zich voor op de terugkeer van 'hun' jihadisten

