Internetten in de EU wordt nu écht gratis, maar houdt beperkingen

Is de tijd van paniekerige tieners op de camping in Frankrijk voorbij omdat ze het wachtwoord van de wifi niet weten? Kunnen we vanaf 15 juni eindelijk in het buitenland onbekommerd Netflix kijken, foto’s versturen met whatsapp en facebooken – net zoals we in Nederland doen – zonder dat het extra geld kost? Het antwoord is ja. Althans.

Vanaf 15 juni zijn de zogeheten roamingkosten binnen de EU afgeschaft. Over het dure bellen en internetten in het buitenland wordt al jaren in Brussel gepraat. In 2014 lukte het de toenmalig eurocommissaris Neelie Kroes het Europees Parlement in te laten stemmen met het voorstel om voor Europeanen geen extra kosten meer te rekenen in andere EU-landen.

Als de databundel op is, hoeven gebruikers niet bang te zijn dat ze alsnog voor honderden euro’s verbruiken terwijl ze dat niet doorhebben.

Maar toen was de strijd nog niet gestreden. Het lukte de machtige telecombedrijven de invoerdatum uit te stellen tot 15 juni dit jaar. Dus over een paar dagen maakt het niet meer uit of je nou een abonnement hebt of een prepaidpakket; iedereen kan zonder extra kosten een whatsapp-berichtje sturen dat hij goed is aangekomen in Sevilla.

Spiegelen Bij KPN en Vodafone geldt dat zelfs al sinds 1 juni. Geen hogere kosten of extra MB-bundels meer als je de grens over gaat. Inwoners van de Europese Unie bellen en surfen overal in de EU voor het thuistarief. Dit heet officieel ‘spiegelen’ of in het Engels ‘Roam like at home’. De tijd dat vakantiegangers thuis kwamen en een rekening van duizend euro op de mat zagen liggen, is voorgoed voorbij. Als de databundel op is, hoeven gebruikers niet bang te zijn dat ze alsnog voor honderden euro’s verbruiken terwijl ze dat niet doorhebben. Maar – er is altijd een maar – helemaal onbeperkt internetten in de EU kan niet. Er zit altijd een grens aan die afhankelijk is van het soort abonnement dat de gebruiker heeft en bij welke provider hij zit. Bij een ongelimiteerde bundel in Nederland kun je in het buitenland meestal tot 10 Gigabyte (GB) gebruiken. Als de databundel op is, hoeven gebruikers niet bang te zijn dat ze alsnog voor honderden euro’s verbruiken terwijl ze dat niet doorhebben. De provider waarschuwt als het aantal bytes bijna verbruikt is en komt dan met een aanbieding voor een extra bundel als mensen nog meer willen internetten in het buitenland. Dat mag maximaal 7,70 euro kosten per GB. En dat kunnen mensen ook weigeren. Dan wordt het wel weer zoeken naar wificodes, anders lukt internetten niet meer.

Extra bundel Ondanks de enorme verbetering met voorgaande jaren, wordt er nog wel geklaagd over de beperkte hoeveelheid bytes die gebruikt kunnen worden in het buitenland. Hele dagen op de telefoon filmpjes kijken zal echt niet lukken zonder bijkopen van een extra bundel. Daarbij zijn Facebook, WhatsApp en YouTube, om er maar een paar te noemen, ‘verborgen’ datavreters. Ongemerkt verbruik je meer data dan je denkt waardoor je al snel aan het limiet zit. Telecomproviders verwachten dat vakantiegangers veel meer op internet zullen zitten in het buitenland dan voorheen, toen de angst regeerde. En dus dat er veel meer data zullen worden verbruikt. Daarmee verwachten de telecombedrijven vanaf 2019 hun verliezen door het afschaffen van de roamingkosten weer terug te verdienen.

