Internet is als woekerend onkruid, maar: van wie is dat onkruid eigenlijk?

Ha Daan,

Gisteren werd de nieuwe privacywet van kracht. Dat wil zeggen: bij ons in Europa. Jij hebt daar in Amerika nergens last van. Stevo Akkerman schreef woensdag in zijn column dat hij een online training over privacy had gedaan. Het eerste wat hij moest doen was zijn wachtwoord wijzigen, maar, zo zei hij: 'Dat doen we elk kwartaal al, en ik voel het moment naderen dat ik door al mijn leestekens, cijfers en hoofdletters heen ben.'

Een eenvoudig rekensommetje leert dat je bij een wachtwoord van acht posities, en ongeveer 75 voor wachtwoorden bruikbare tekens op je toetsenbord, een slordige 1 biljard verschillende wachtwoorden kunt maken. Als je elk kwartaal je wachtwoord wijzigt, doe je er 250 biljoen jaar over voor je door alle mogelijkheden heen bent. Dit neemt niet weg dat Stevo het moment kan voelen naderen, want het komt natuurlijk dichterbij, maar we kunnen hem geruststellen: hij zal het niet meemaken.

Waar we hem vermoedelijk niet gerust kunnen stellen is op het privacyvlak. Internet is een woekerend onkruid, dat zich in alle kieren van het bouwwerk van onze beschaving heeft genesteld. In dat onkruid zit steeds meer informatie over ons. Het is overigens ook een prachtig onkruid - het redt levens, het vergemakkelijkt dingen, deze krant had niet zonder internet op de mat van de lezer kunnen vallen. Laat staan op een tablet. Maar de mens heeft met het internet iets bedacht waar we - net als elektriciteit bijvoorbeeld - niet meer zonder kunnen. En het blijkt allengs minder onschuldig.

Ik vraag me vooral af: van wie is dat onkruid? Volgens mij is het van iedereen: iedereen kan internetaanbieder worden. Maar andere gevaarlijke wetenschappelijke ontdekkingen - atoomwapens bijvoorbeeld - zijn geregeld onder overheidsvlag en in internationale verdragen.

Mijn vraag aan jou is nu: zou zoiets voor internet ook niet moeten gelden? Of zijn we te laat? En, de bijbehorende filosofische vraag is: van wie is kennis eigenlijk?