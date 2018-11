Internationale handel in tweedehandsauto's neemt toe, maar pas op voor de oude roestbak

Het gaat zo goed met de verkoop van nieuwe auto’s dat het aantal tweedehandsauto’s evenredig meestijgt. Een groeiend deel daarvan gaat naar het buitenland. Tot en met de maand oktober gingen dit jaar 220.750 Nederlandse auto’s de grens over, bijna 11 procent meer dan een jaar eerder over dezelfde periode.

Dat meldt VWE Automotive, dat onder meer marktcijfers levert voor de autobranche. Alleen al in oktober vonden ruim 26.000 tweedehandsjes een buitenlandse bestemming, ruim 20 procent meer dan in oktober vorig jaar. Het aantal geëxporteerde occasions binnen één maand bevindt zich daarmee op het hoogste punt sinds 2012.

“Wat je ziet is dat er behoorlijk wat voertuigen uit de lease komen”, vertelt Gerhard Heijink van VWE Automotive. “Het wagenpark was ook enigszins vergrijsd doordat we wat conservatiever waren in ons aankoopgedrag in de periode dat het economisch minder ging.”

Dat de economie weer is aangetrokken vertaalt zich direct in een grotere voorraad occasions bij de dealers. Daar staan inmiddels 350.000 tweedehandspersonenauto’s op een nieuwe eigenaar te wachten. Dat is het gevolg van inruil bij de aankoop van een nieuwe auto.

Het aantal oudere auto’s was bovendien de laatste jaren in Nederland sterk gegroeid. Daar komt bij dat, naast de export, ook de import van auto’s is toegenomen. Dit jaar zijn er al ruim 586.000 nieuwe en gebruikte personenauto’s geïmporteerd. Dat is 29,7 procent meer dan in de eerste tien maanden van 2016.

Vertrouwen

“Dat dealers nu zo’n grote voorraad tweedehandswagens aanhouden geeft aan dat de handel vertrouwen heeft in de markt”, zegt Heijink. Naast de binnenlandse markt is ook de export een steeds aantrekkelijkere manier om tweedehandswagens te slijten. Vooral nu ook in andere landen de economie weer wat vet op de botten heeft gekregen.

De populairste modellen die naar andere landen worden verscheept zijn de Volkswagen Golf, de Opel Astra, de Renault Mégane en de Volkswagen Passat. Sterk in opkomst als exportmodel is de Skoda Octavia. Daar gingen er in oktober 542 van over de grens, een dikke verdubbeling. Ook van de Peugeot 308, de Renault Clio en de Volvo V60 is de export in oktober meer dan verdubbeld. Deze modellen komen veelal vrij vanuit de lease.

Maar ook oudere auto’s van tussen de 18 en 25 jaar belanden op buitenlandse wegen. “Die oudere groep gaat voornamelijk naar Afrika”, aldus Heijink van VWE. Waarmee ook een deel van het uitstootprobleem zich verplaatst naar dat continent – hoe ouder een auto, hoe vuiler immers. Heijink schat in dat het effect daarvan op het milieu aldaar wel meevalt: “Er worden ook nog veel relatief schone auto’s die kant op verscheept”.

Van alle tweedehandsjes die dit jaar tot nu toe de grens over gingen, is 16 procent jonger dan vijf jaar. In de top-10 personenauto’s die in oktober werden geëxporteerd zijn acht modellen gemiddeld ouder dan elf jaar.

Volgens de cijfers van VWE Automotive zit meeste groei in de export van benzineauto’s. Het aantal geëxporteerde diesels nam wel met 6,7 procent toe, maar niet zo sterk als bij benzine (plus 15,1 procent).